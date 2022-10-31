В МИД России заявили, что США на фоне СВО готовят киберкриминальные хакерские кадры
По его словам, речь идёт о намеренном размещении вредоносного программного обеспечения в открытом доступе в интернете.
«Не секрет, что Вашингтон занимается рекрутированием на официальном уровне так называемых патриотически настроенных кибернаёмников и подготовкой киберкриминальных хакерских кадров», — приводит слова Чернухина «Известия».
Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что количество атак на российскую информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза.
Зампред Банка России Герман Зубарев также заявил о напряжённой ситуации с кибератаками на российские банки.