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В МИД России заявили, что США на фоне СВО готовят киберкриминальные хакерские кадры

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Начальник отдела департамента международной информационной безопасности российского МИД Эрнест Чернухин сообщил, что на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине Соединённые Штаты начали официальную подготовку киберкриминальных хакерских кадров.

По его словам, речь идёт о намеренном размещении вредоносного программного обеспечения в открытом доступе в интернете.

«Не секрет, что Вашингтон занимается рекрутированием на официальном уровне так называемых патриотически настроенных кибернаёмников и подготовкой киберкриминальных хакерских кадров», — приводит слова Чернухина «Известия».

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что количество атак на российскую информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза.

Зампред Банка России Герман Зубарев также заявил о напряжённой ситуации с кибератаками на российские банки.

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