ФСБ заявила о свыше 5000 хакерских атак на критическую инфраструктуру России в 2022 году

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что в 2022 году было зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру.

«ФСБ России с начала 2022 года зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в спецслужбе отметили, что своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий от данных атак.

Ранее в ФСБ России заявили, что США в попытках скрыть причастность к кибератакам на Россию стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine.