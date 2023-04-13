ФСБ заявила о свыше 5000 хакерских атак на критическую инфраструктуру России в 2022 году

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что в 2022 году было зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру.
ФСБ заявила о свыше 5000 хакерских атак на критическую инфраструктуру России в 2022 году
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«ФСБ России с начала 2022 года зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в спецслужбе отметили, что своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий от данных атак.

Ранее в ФСБ России заявили, что США в попытках скрыть причастность к кибератакам на Россию стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine.

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