ФСБ: США выставляют Украину автором кибератак на Россию

В ФСБ России заявили, что США в попытках скрыть причастность к кибератакам на Россию стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine.

«С целью сокрытия своей причастности Вашингтон стремится представить «автором» кибератак исключительно Украину, а именно хакерскую группировку IT Army of Ukraine, совершившую тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы», — отметили в ведомстве.

Ранее глава департамента международной безопасности МИД России Андрей Крутских отметил, что Россия считает нужным усилить международную работу для устранения беспредела в кибербезопасности.

Также появилась информация, что «Лаборатория Касперского» обнаружила неизвестную вредоносную программу CommonMagic, которую злоумышленники использовали для кибератак на Донбасс и Крым.