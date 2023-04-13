ФСБ: США выставляют Украину автором кибератак на Россию

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В ФСБ России заявили, что США в попытках скрыть причастность к кибератакам на Россию стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine.
ФСБ: США выставляют Украину автором кибератак на Россию
  • Gettyimages.ru

«С целью сокрытия своей причастности Вашингтон стремится представить «автором» кибератак исключительно Украину, а именно хакерскую группировку IT Army of Ukraine, совершившую тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы», — отметили в ведомстве.

Ранее глава департамента международной безопасности МИД России Андрей Крутских отметил, что Россия считает нужным усилить международную работу для устранения беспредела в кибербезопасности.

Также появилась информация, что «Лаборатория Касперского» обнаружила неизвестную вредоносную программу CommonMagic, которую злоумышленники использовали для кибератак на Донбасс и Крым.

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