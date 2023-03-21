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«Лаборатория Касперского» выявила кибератаки в Донбассе и Крыму с новым вирусом

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«Лаборатория Касперского» обнаружила неизвестную вредоносную программу CommonMagic, которую злоумышленники использовали для кибератак на Донбасс и Крым.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.

В материале отмечается, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и Крыму с 2021 года проходит кампания кибершпионажа, которая направлена на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации.

В этой кампании используется «ранее неизвестная специалистам» вредоносная программа CommonMagic.

Ранее в банке «Уралсиб» сообщили о массированной DDoS-атаке.

3 марта заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что западные кибератаки на информационные системы России с прошлого года увеличились на 65%.

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