В банке «Уралсиб» сообщили о массированной DDoS-атаке
- РИА Новости
«Третий день происходит DDoS-атака на сервисы банка. Сегодня она особенно массированная.... Мы активно работаем над отражением DDoS-атаки», — приводит РИА Новости заявление кредитной организации.
В банке выразили надежду на то, что скоро смогут восстановить работу сервисов в полном объёме, и заверили, что средства клиентов находятся в безопасности.
Техническая инфраструктура ВТБ 6 марта подверглась крупнейшей кибератаке из-за рубежа.
Ранее заместитель президента, председатель правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что ВТБ с начала года предотвратил 6,8 млн мошеннических атак, что втрое превышает показатели прошлого года.