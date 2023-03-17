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В банке «Уралсиб» сообщили о массированной DDoS-атаке

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Банк «Уралсиб» третий день находится под массированными DDoS-атаками, для сохранения инфраструктуры учреждение временно отключило часть каналов обслуживания.
В банке «Уралсиб» сообщили о массированной DDoS-атаке
  • РИА Новости

«Третий день происходит DDoS-атака на сервисы банка. Сегодня она особенно массированная.... Мы активно работаем над отражением DDoS-атаки», — приводит РИА Новости заявление кредитной организации.

В банке выразили надежду на то, что скоро смогут восстановить работу сервисов в полном объёме, и заверили, что средства клиентов находятся в безопасности.

Техническая инфраструктура ВТБ 6 марта подверглась крупнейшей кибератаке из-за рубежа.

Ранее заместитель президента, председатель правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что ВТБ с начала года предотвратил 6,8 млн мошеннических атак, что втрое превышает показатели прошлого года.

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