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В ВТБ сообщили, что банк подвергается крупной DDoS-атаке из-за рубежа

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Техническая инфраструктура ВТБ в настоящее время подвергается крупнейшей кибератаке из-за рубежа.
В ВТБ сообщили, что банк подвергается крупной DDoS-атаке из-за рубежа
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба организации.

«В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за всё время работы банка», — отмечается в сообщении.

В ВТБ заявили, что системы банка работают в штатном режиме, данные клиентов защищены от внешнего вмешательства.

Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что ВТБ с начала года предотвратил 6,8 млн мошеннических атак, что втрое превышает показатели прошлого года.

Руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по безопасности Владимир Ульянов в беседе с Общественной службой новостей рассказал, на какие уловки могут идти телефонные мошенники.

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