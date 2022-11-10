В ВТБ сообщили о трёхкратном росте числа мошеннических атак на клиентов банка

ВТБ с начала года предотвратил 6,8 млн мошеннических атак, что втрое превышает показатели прошлого года. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«С начала 2022 года мы предотвратили 6,8 млн попыток злоумышленников — это в три раза больше, чем за 2021 год», — цитирует его ТАСС.

Печатников отметил, что всего за январь — декабрь в банке прогнозируют не менее 8—8,5 млн случаев атак мошенников.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что банк 7 октября выдержал крупнейшую кибератаку, которая длилась более суток.

Генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.