В ВТБ сообщили о трёхкратном росте числа мошеннических атак на клиентов банка
- РИА Новости
«С начала 2022 года мы предотвратили 6,8 млн попыток злоумышленников — это в три раза больше, чем за 2021 год», — цитирует его ТАСС.
Печатников отметил, что всего за январь — декабрь в банке прогнозируют не менее 8—8,5 млн случаев атак мошенников.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что банк 7 октября выдержал крупнейшую кибератаку, которая длилась более суток.
Генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.