Узнать больше

В Сбербанке рассказали о произошедшей 7 октября крупнейшей кибератаке на банк

Короткая ссылка
Сбербанк 7 октября выдержал крупнейшую кибератаку, которая длилась более суток. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
В Сбербанке рассказали о произошедшей 7 октября крупнейшей кибератаке на банк
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Недавно мы выдержали крупнейшую атаку, которая происходила 7 октября», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в DDoS-атаке участвовали «не менее 104 тысяч хакеров». Она велась с инфраструктуры, расположенной в других странах, «численностью не менее 30 тысяч устройств».

При этом он заявил, что атака была «сложной», но банк не фиксировал сбоев.

«Атака длилась 24 часа 7 минут», — сказал Кузнецов.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что число атак на российскую информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить