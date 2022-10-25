В Сбербанке рассказали о произошедшей 7 октября крупнейшей кибератаке на банк
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«Недавно мы выдержали крупнейшую атаку, которая происходила 7 октября», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в DDoS-атаке участвовали «не менее 104 тысяч хакеров». Она велась с инфраструктуры, расположенной в других странах, «численностью не менее 30 тысяч устройств».
При этом он заявил, что атака была «сложной», но банк не фиксировал сбоев.
«Атака длилась 24 часа 7 минут», — сказал Кузнецов.
Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что число атак на российскую информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза.