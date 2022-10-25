В Сбербанке рассказали о произошедшей 7 октября крупнейшей кибератаке на банк

Сбербанк 7 октября выдержал крупнейшую кибератаку, которая длилась более суток. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Недавно мы выдержали крупнейшую атаку, которая происходила 7 октября», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в DDoS-атаке участвовали «не менее 104 тысяч хакеров». Она велась с инфраструктуры, расположенной в других странах, «численностью не менее 30 тысяч устройств».

При этом он заявил, что атака была «сложной», но банк не фиксировал сбоев.

«Атака длилась 24 часа 7 минут», — сказал Кузнецов.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что число атак на российскую информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза.