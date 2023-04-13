ФСБ: Пентагон прямо участвует в разработке кибератак против России

Кибератаки против России разрабатываются при непосредственном участии объединённого командования Пентагона, заявила ФСБ.

Отмечается, что разработка ведётся «во взаимодействии с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan — США, RedHack — Турция, GNG — Грузия, Squad 303 — Польша и другие) хакерскими группировками».

В ведомстве отметили, что у спецслужбы есть возможности «по установлению конкретных лиц, организаций, а также реальных заказчиков, причастных к хакерским атакам».

Ранее заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что западные кибератаки на информационные системы России с прошлого года увеличились на 65%.

В российском МИД отметили, что Россия стала целью агрессии Запада в киберпространстве.