ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 80 боевиков ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили на Краснолиманском направлении до 80 украинских боевиков.

«На Краснолиманском направлении... нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении министерства.

По данным ведомства, в результате российскими войсками было уничтожено «до 80 украинских военнослужащих». Вместе с боевиками были также ликвидированы две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки уничтожены до 300 украинских военных и наёмников.