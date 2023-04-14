«Для испытания оружия, в том числе биологического»: Володин обвинил НАТО в использовании Украины в качестве полигона

Соединённые Штаты Америки и страны — члены НАТО используют Украину в качестве полигона для испытания оружия, в том числе биологического, и обкатки новых способов ведения войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом он отметил, что американцы и жители европейских государств всё меньше согласны с политикой поддержки киевского режима. Ранее Володин заявлял, что США и НАТО используют украинцев как расходный материал, не считаясь с потерями.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил глав стран ЕС и президента США в двойных стандартах и лицемерии. По его словам, государства — члены Североатлантического альянса, представляющие «империю лжи», превратили украинскую территорию в полигон для испытания собственного оружия.

«Совершенно очевидно, для Вашингтона и НАТО Украина — лишь полигон для испытания оружия, в том числе биологического, и обкатки новых способов ведения войны. Байден, Макрон и Шольц пытаются сохранить власть, ввергая граждан своих стран в огромные проблемы, не думая о народе Украины, её экономике», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, жители США и стран Европы всё меньше согласны с действиями, направленными на поддержку киевского режима. Так, неодобрение этой политики в США достигло 43%, в Великобритании — 65%, в Германии — 70%, во Франции — 80%.

«Претензии очевидны: вместо того, чтобы заниматься развитием собственных стран, решать проблемы граждан, они направляют деньги на войну и содержание преступного киевского режима», — подчеркнул председатель ГД.

Ранее Володин указывал, что США и НАТО используют украинцев как расходный материал, не считаясь с потерями.

Leopard на Херсонском направлении

На Херсонском направлении на стороне киевского режима начали действовать экипажи немецких танков Leopard 2A6. Об этом сообщил офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным Бык.

«Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте», — цитирует его РИА Новости.

Также, по его словам, было зафиксировано применение украинской стороной немецких зенитно-ракетных комплексов, которыми, предположительно, управляли наёмники из Германии.

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В конце марта канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил передачу Киеву 18 танков Leopard 2A6.

Девять лет украинской агрессии

В представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, напомнили, что 14 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о проведении в восточных областях Украины так называемой антитеррористической операции.

«За девять лет, по информации представительства ЛНР в СЦКК, жертвами украинской агрессии стали 2357 человек, из которых 1717 погибли и 640 получили ранения различной степени тяжести. В том числе погибли 52 ребёнка, а 42 получили ранения», — говорится в сообщении.

Также за это время в республике были разрушены и повреждены 9 822 дома и 895 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 133 медицинских и 151 образовательное учреждение.

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В общей сложности с 14 апреля 2014 года ВСУ 1407 раз обстреляли территорию ЛНР, применив около 11,5 тыс. боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (44 ракеты) и американской РСЗО HIMARS (744 ракеты), РСЗО (БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч») — 2903 снаряда, 155-миллиметровых артиллерийских орудий (282 снаряда), 152 и 122-миллиметровых артиллерийских орудий — 1513 снарядов, миномёты калибром 120 и 82 мм — 1208 мин, девять ударных БПЛА.

В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что украинские войска в последнее время резко увеличили интенсивность обстрелов прифронтовых населённых пунктов.

Обстрелы ДНР

Украинские военные за минувшие сутки 26 раз обстреляли восемь населённых пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив по ним 156 снарядов из артиллерии калибра 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины — в Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Куйбышевском, Киевском и Петровском районах Донецка», — говорится в сообщении.

Были повреждены семь домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры.