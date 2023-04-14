Российские военные поразили три ротных опорника ВСУ в ДНР

Группировка российской армии «Юг» поразила три ротных опорных пункта украинских военных в районе Звановки в ДНР, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«В районе населённого пункта Звановка артиллерийским подразделением 2-го армейского корпуса Южного военного округа поражены три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины», — цитирует РИА Новости Бигму.

Он отметил, что в районе Верхнекаменского были уничтожены были уничтожены миномёт и три артиллерийских орудия украинской армии.

Ранее в Минобороны заявили, что российские ВС уничтожили склад с боеприпасами украинских военных в Луганской Народной Республике.