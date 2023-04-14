Спикер Госдумы Володин обвинил США и ЕС в двойных стандартах и лицемерии

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обвинил глав стран Европейского союза и Соединённых Штатов в двойных стандартах и лицемерии.

Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram.

«Двойные стандарты империи лжи. Жители США и Европы всё меньше согласны с политикой глав своих государств, направленной на поддержку киевского режима, неодобрение которой в США достигло 43%, в Британии — 65%, в Германии — 70%, во Франции — 80%», — написал Володин.

По его словам, граждане США и европейских стран предъявляют своим властям весьма очевидные претензии, связанные в основном с тем, что власти занимаются не развитием своих государств и решением проблем собственных граждан, а содержанием киевского режима и отправкой всё новых денег на военные нужды украинских боевиков.

«Чтобы уйти от критики, Вашингтон и Брюссель объясняют жителям США и Европы, что из выделяемых средств 80% остаются в их странах. Более того, все деньги Киев должен будет вернуть им с процентами. А украинцам, в свою очередь, говорят противоположное, обещая 100%-ную поддержку до самого конца», — отметил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что очевидным фактом является то, что для Запада, в частности для США с НАТО, Украина не более чем полигон для испытания оружия, включая биологическое.

«Байден, Макрон и Шольц пытаются сохранить власть, ввергая граждан своих стран в огромные проблемы, не думая о народе Украины, её экономике», — заявил политик.

Ранее в Белом доме выразили мнение, что у Вашингтона хватит средств для оказания помощи киевскому режиму до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.