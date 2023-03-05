«Будет законной целью»: почему в Германии заявили о готовности запустить производство танков на Украине

Германский оборонный концерн Rheinmetall обсуждает с Киевом идею строительства на Украине завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther в год. В компании называют многообещающими переговоры по этому поводу с украинским правительством и ожидают, что соответствующее решение будет принято «в ближайшие два месяца». В свою очередь, в Москве сочли информацию о возможном строительстве завода на Украине «примитивным троллингом киевского режима». По мнению экспертов, планы по созданию танкового производства вполне вписываются в западную стратегию по милитаризации восточного фланга НАТО. Однако, как считают аналитики, они носят скорее политический и пропагандистский характер и выступают как очередной «элемент давления на Россию».

Германский оборонный концерн Rheinmetall ведёт переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther в год. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post.

«Завод Rheinmetall может быть построен на Украине примерно за €200 млн», — цитирует Паппергера ТАСС.

По словам немецкого топ-менеджера, переговоры с правительством Украины уже сейчас «многообещающие» и концерн рассчитывает на принятие решения «в ближайшие два месяца».

Согласно оценкам главы Rheinmetall, ВСУ требуется от 600 до 800 танков.

«Даже если бы Германия отдала все имеющиеся у неё в распоряжении 300 Leopard-2, этого было бы явно слишком мало», — утверждает он.

При этом, как уточнил Паппергер, концерн может направить киевскому режиму около 250 единиц боевой техники, над чем в Rheinmetall «полным ходом» идёт работа.

«Мы уже подготовили к эксплуатации более 40 БМП Marder, до конца года таковых будет около 100. Из 50 Leopard-2A4 готовы около 30 танков, к ним добавляется около 100 Leopard-1 старой модели, из которых мы можем снова подготовить 88 единиц», — заявил Паппергер.

По его версии, конфликт на Украине будет длиться, «вероятно, ещё годы».

На информацию о возможном строительстве немецкого танкового завода на Украине отреагировали в Москве. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это «примитивным троллингом киевского режима».

«Если всё-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждём с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», — написал он на своей странице в Telegram.

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В свою очередь, в Совете Федерации РФ назвали заявление о строительстве немецкого завода на Украине «нагнетанием ситуации».

«Нагоняют страху, что они будут помогать Украине и прочее. На самом деле большой вопрос, будут ли помогать. Я думаю, что по мере развития ситуации на Украине у них охота отпадёт», — подчеркнул член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

Вообще, об идее создания завода на Украине Паппергер говорил ещё в феврале в интервью газете Handelsblatt — тогда он пояснил, что объект могут создать после окончания специальной военной операции. Как считает глава Rheinmetall, после завершения СВО Украина «будет нуждаться в обеспечении безопасности».

«Элемент давления на Россию»

Как отмечают эксперты, заявления о планах по строительству танкового завода Rheinmetall на Украине носят, скорее, политический и пропагандистский характер.

«Запад, по всей видимости, хочет использовать это и как элемент давления на Россию, и как сигнал Киеву о дальнейшей поддержке, хотя и пока только платонической. При этом танк Panther ещё находится в стадии рабочего прототипа. И разговоры о создании завода для его производства действительно в большей степени похожи на троллинг Киева. Потому что боемашина ещё даже не принята на вооружение», — заявил старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин в беседе с RT.

К тому же, по его словам, поднимать вопрос о создании завода довольно абсурдно в условиях продолжающейся спецоперации.

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«Более того, любое военное предприятие, даже строящееся, — это первостепенная цель в любом конфликте, и противостояние на Украине не исключение», — рассуждает аналитик.

В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков выразил уверенность, что и элиты, и представители экспертной среды на Западе прекрасно осознают, какие политические и экономические риски несут такие проекты, как создание танкового завода на Украине.

«Чтобы создать такой объект, потребуется много времени, сил и средств. Эти танки — тяжёлое вооружение, для их сборки необходима установка соответствующего оборудования. Этот завод, вне зависимости от того, когда он начнёт строиться, будет законной целью для ВС РФ со всеми вытекающими из этого последствиями», — сказал эксперт.

Ермаков также усомнился, что в то время, когда СВО ещё не окончена, есть смысл планировать строительство крупного завода.

«Все эти разговоры с прицелом на будущее призваны в первую очередь произвести пропагандистский эффект и показать, что Запад, и в том числе Европа, поддерживают киевский режим на фоне нехватки боеприпасов и оружия для отправки на Украину», — полагает аналитик.

Вооружая восточный фланг

В то же время политологи указывают, что информация о возможном строительстве завода Rheinmetall на Украине вполне вписывается в общую долгосрочную линию НАТО по активному наращиванию военного потенциала в Восточной Европе.

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Напомним, что в начале января текущего года в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты намерены потратить $682 млн на оснащение стран восточного фланга НАТО, а также «региональных партнёров» вооружениями.

Позднее в ВС Дании сообщили, что в страну прибудет 600 единиц американской военной техники для отправки в Восточную Европу в рамках плановой ротации.

В свою очередь, агентство Reuters уточнило, что США начали массовую переброску танков Abrams и БМП Bradley на восточный фланг НАТО. По данным журналистов, техника прибывает в Нидерланды, а оттуда направляется в Польшу и Литву. Как заявил полковник Роберт Келлам, который курирует операцию с американской стороны, речь идёт о порядка 1250 единицах боемашин.

Кроме того, в НАТО в том же месяце сообщили, что намерены ускорить расширение боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня. Как подчеркнул заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, этот план будет реализован «в кратчайшие сроки».

БМП Bradley

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В феврале польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью CBS сообщил, что Вашингтон и Варшава обсуждают наращивание военного присутствия Соединённых Штатов в Польше. Моравецкий также поблагодарил США за передачу систем ПВО Patriot, других современных систем и боеприпасов.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о дополнительной переброске 20 тыс. военных США в Европу, поскольку, по его словам, впереди «могут быть трудные времена». Как он отметил, такая мера была предпринята в ответ на «самую срочную угрозу безопасности Европы со времён конца Второй мировой войны».

«Лагерь против России»

По мнению Александра Камкина, судя по более системному размещению натовского и американского оружия на восточном фланге блока, а также сил ВС США, Запад даже после окончания СВО намерен продолжать следовать стратегии на дальнейшее противостояние с Россией.

«Мы видим активное вооружение Польши и других стран Восточной Европы, значительный рост численности натовских вооружённых сил, в том числе американских. Блок во главе с Вашингтоном наращивает свои усилия по формированию на восточном фланге военного лагеря против России. Первоочередная цель НАТО — создать военный буфер между Западной Европой и РФ», — сказал эксперт.

По его словам Сергея Ермакова, повышение натовского военного потенциала на востоке Европы имеет чёткую антироссийскую направленность, поскольку РФ является «главным геополитическим противником Запада».

«Всё это, а также планы по созданию танкового завода Rheinmetall на Украине подтверждают необходимость СВО. Сейчас у Запада больше нет возможности маскировать свои действия по милитаризации Восточной Европы, эти шаги имеют более открытый характер. Однако у России есть все возможности, чтобы эффективно и быстро реагировать на возможные провокации на фоне таких мер», — заключил аналитик.