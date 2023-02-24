В Пентагоне заявили, что в страны Европы дополнительно перебросили 20 тысяч военных США

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о переброске дополнительных сил в Европу, так как впереди «могут быть трудные времена».

«США разместили или перебросили более 20 тыс. дополнительного персонала в Европу и передислоцировали первые постоянные американские силы на восточном фланге НАТО», — говорится в заявлении Пентагона.

По словам Остина, это было сделано в качестве ответа на «самую срочную угрозу безопасности Европы со времён конца Второй мировой войны».

«Впереди могут быть трудные времена», — добавил шеф Пентагона.

Ранее стало известно о намерениях США отремонтировать инфраструктуру на авиабазе Кечкемет в Венгрии. По мнению военных экспертов, модернизация европейских аэродромов приведёт к повышению боевой готовности НАТО. Эти мероприятия также служат примером того, как альянс наращивает свой военный потенциал возле западных границ России.

Кроме того, Минобороны США планирует усовершенствовать две авиабазы в Румынии.