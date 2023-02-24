США намерены модернизировать две авиабазы в Румынии
- Gettyimages.ru
Как следует из описания, ремонтные работы проведут на территории главного лагеря в аэропорту имени Михаила Когэлничану. Организатором выступил Инженерный корпус Сухопутных войск США.
«Настоящий тендер предусматривает проектирование и строительство перрона для погрузки (выгрузки) взрывчатых веществ и боеприпасов», — говорится в тендере.
Подрядчики также должны построить перрон для загрузки воздушных судов и рулёжные дорожки, обустроить территорию, провести инженерные коммуникации, освещение и прочее.
На эти цели Соединённые Штаты готовы потратить от $25 млн до $50 млн.
Пентагон также планирует обновить коммуникационную инфраструктуру на авиабазе Кымпия-Турзий. Бюджет этого проекта составит от $1 млн до $5 млн, а ответственным за него являются Военно-воздушные силы США.
«Подрядчик разрабатывает, оборудует, устанавливает и тестирует одномодовый волоконно-оптический кабель на территории авиабазы Кымпия-Турзий (Румыния), включая необходимые коммутационные панели для волоконно-оптических кабелей и все соответствующие сращивания и оконцевания коннекторами типа SC», — поясняется в документе.
Ранее стало известно о намерениях Пентагона отремонтировать инфраструктуру на авиабазе Кечкемет в Венгрии. По мнению военных экспертов, модернизация европейских аэродромов приведёт к повышению боевой готовности НАТО. Эти мероприятия также служат примером того, как альянс наращивает свой военный потенциал возле западных границ России.