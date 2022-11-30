От Балтики до Чёрного моря: почему в США и НАТО пообещали наращивать военное присутствие вблизи границ РФ

Североатлантический альянс будет усиливать своё присутствие на пространстве от Балтики до Чёрного моря. Такие заявления сделали госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В настоящее время в военном блоке ожидают скорого вхождения в его состав Финляндии и Швеции. Кроме того, альянс намерен увеличить военные возможности в восточноевропейских странах и нарастить общую численность войск быстрого реагирования до 300 тыс. человек. По мнению экспертов, в подконтрольном США военном блоке используют новую фазу украинского кризиса как предлог для провокаций и отказа от равноправного диалога с Москвой по вопросам безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что НАТО будет наращивать своё присутствие на востоке — от Чёрного моря до Балтийского.

«Мы будем усиливать присутствие НАТО от Чёрного моря до Балтийского. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО», — цитирует ТАСС Блинкена с пресс-конференции в Бухаресте, где проходит заседание глав МИД стран — членов военного блока.

Ранее аналогичное заявление в Бухаресте сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 ноября в ходе пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«В ответ на российскую агрессию НАТО усиливает своё присутствие (на территории. — RT) от Балтийского моря до Чёрного. Мы создали новые боевые группы, в том числе группу под командованием Франции здесь, в Румынии», — отметил Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса также сообщил, что по итогам саммита в Мадриде, прошедшего в конце июня, была достигнута договорённость о приглашении Финляндии и Швеции стать членами военного блока. На данный момент протоколы о вступлении этих государств ратифицировали 28 из 30 стран НАТО.

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Столтенберг выразил уверенность, что все союзники ратифицируют документы о вхождении в альянс Хельсинки и Стокгольма. Генсек НАТО убеждён, что вступление скандинавских государств «укрепит НАТО, потому что у Финляндии и Швеции хорошо обученные и хорошо оснащённые высокотехнологичные вооружённые силы».

Напомним, что в настоящее время главным препятствием для принятия Хельсинки и Стокгольма в альянс является позиция Турции и Венгрии. Ожидается, что Будапешт ратифицирует протокол. При этом Анкара не спешит одобрять членство Финляндии и Швеции из-за серьёзных политических разногласий.

В частности, Турция недовольна тем, что Хельсинки и Стокгольм ввели ограничения на экспорт оружия и не поддерживают борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Данные формирования Анкара считает террористическими.

«Нарастить усилия»

В беседе с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков предположил, что скандинавские страны могут войти в НАТО не синхронно. Как рассуждает аналитик, по мере урегулирования противоречий с Турцией сначала членом блока станет Финляндия, имеющая протяжённую границу с Россией.

«Вопрос со Швецией пока не урегулирован, а вот прежде нейтральная Финляндия фактически получила зелёный свет на полноценную интеграцию в альянс», — сказал Ермаков.

Американские морпехи на учениях в Финляндии

© U.S. Department of Defense

По мнению эксперта, вступление Финляндии неизбежно приведёт к расширению военной инфраструктуры НАТО на Балтике. В стране, скорее всего, будут проводиться крупные учения сил Североатлантического альянса и появятся объекты постоянной дислокации иностранных войск, рассуждает аналитик.

Кроме того, как напомнил Ермаков, «у натовцев давний интерес к Чёрному морю: их волнует присутствие России в этом регионе, и они пытаются противодействовать ей в этом регионе». Специалист считает, что альянс вынашивает планы реализовать эту цель «с помощью военной силы».

В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что в ближайшей перспективе существенного увеличения возможностей альянса на южном направлении и на «северном фланге» ожидать не стоит. Как пояснил аналитик, на Чёрном море агрессивные инициативы НАТО не позволяет реализовать текущая политика Турции, которая соблюдает конвенцию Монтрё, а по членству скандинавских стран «Анкара ещё продолжает торг».

В то же время, как считает эксперт, у России есть ресурсы для принятия дополнительных мер безопасности в целях противодействия агрессивным действиям альянса как на Балтике, так и в Чёрном море.

В своих выступлениях в Бухаресте Столтенберг заявил, что альянс нуждается «в самом серьёзном усилении коллективной обороны» с акцентом на восточное направление, подразумевая под ним Польшу и Прибалтику. Как сообщил генсек НАТО, на данный момент численность оперативных боевых групп в регионе была увеличена в два раза.

По словам Столтенберга, сейчас блок ищет возможность для того, чтобы увеличить число данных подразделений либо трансформировать находящиеся в постоянной готовности батальоны в бригады, то есть в существенно более крупные армейские формирования.

«У вас (стран НАТО. — RT) будет больше специально отведённых войск, чтобы иметь возможность нарастить усилия. И в целом мы будем обладать более крупным резервом сил повышенной готовности, которые мы сможем использовать для быстрого повышения численности войск, а также большим количеством единиц предварительно развёрнутого оборудования», — пообещал Столтенберг.

В Минобороны РФ также зафиксировали увеличение численности батальонных тактических групп НАТО вблизи российских рубежей с февраля нынешнего года.

Учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon)

AFP

© Kenzo TRIBOUILLARD

«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развёрнуты формирования вооружённых сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может ещё увеличиться», — сказал 2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

Напомним, что по итогам мадридского саммита численность передовых групп и сил быстрого реагирования НАТО на восточном направлении должна быть увеличена до 300 тыс. человек.

«На мой взгляд, такое нагнетание выгодно прежде всего США. Оно позволит им ещё глубже втянуть европейских партнёров в противоборство с Москвой. Вашингтон использует для этого новую фазу украинского кризиса», — подчеркнул Михайлов.

Без диалога

В НАТО не скрывают, что наращивание военных возможностей альянса началось до спецоперации.

«Мы действовали в течение долгого времени и даже активизировали наши усилия за несколько недель до вторжения» (имеется в виду начало спецоперации». — RT)», — сообщил Столтенберг 29 ноября на форуме Aspen — GMF в Бухаресте.

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Михайлов напомнил, что с 2014 года свои многочисленные антироссийские решения, а также военную поддержку Украине страны альянса обосновывали «оккупацией» Крыма и «вторжением» российской армии на Донбасс. При этом, как отметил эксперт, в НАТО сознательно игнорировали факт госпереворота в Киеве, в результате которого к власти незаконным путём пришли прозападные русофобские силы.

Как подчеркнул Сергей Ермаков, провокационная, агрессивная деятельность НАТО не завершилась с окончанием холодной войны и сохранила угрожающий для России характер.

«Москва всегда выступала за равноправный диалог, за цивилизованное и уважительное обсуждение всех насущных проблем. Эти принципы были заложены в Основополагающем акте Россия — НАТО, подписанном в 1997 году. Но он по большому счету никогда не выполнялся прежде всего в части равноправного диалога», — пояснил Ермаков.

В НАТО придерживаются иной точки зрения, обвиняя Москву в нежелании вести «конструктивный диалог». Выступая в Бухаресте Столтенберг заявил, что «на протяжении многих лет мы стремились наладить более конструктивные отношения с Россией».

«Россия от этого диалога ушла. Учитывая поведение России и её агрессивные действия в отношении Украины, наблюдаемые в настоящее время, продолжать содержательный диалог, который мы пытались наладить многие годы, нет никакой возможности», — посетовал генсек альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

AP

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Как полагают эксперты, Москва, напротив, приложила максимум дипломатических усилий, чтобы найти компромиссные решения по поводу экспансии НАТО на восток, украинского кризиса и других проблем. Последняя на данный момент попытка договориться с Западом была предпринята в конце прошлого года, когда РФ представила свои предложения по гарантиям безопасности.

В частности, опубликованный МИД РФ проект договора с США предусматривал взаимодействие, исходя из принципов «неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга».

Между сторонами состоялись переговоры, однако в альянсе не стали отменять так называемую «политику открытых дверей». Как полагает Ермаков, именно поведение США и их союзников привело к новой фазе украинского кризиса и серьёзной дестабилизации ситуации с безопасностью в Европе.

«На Западе, по сути, проигнорировали предложения Москвы и опасения в связи с милитаризацией Украины. Итог такой натоцентричной политики — перед нашими глазами. Несмотря на это, альянс продолжает считать, что Россию можно исключить из системы европейской безопасности и не говорить с ней на равных», — резюмировал Ермаков.