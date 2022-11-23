«Практических последствий не будет»: в России отреагировали на резолюцию Европарламента о «стране — спонсоре терроризма»

Решение Европарламента признать Россию «страной — спонсором терроризма» нагнетает существующую напряжённость, однако никаких реальных действий за этим шагом не последует, полагает бывший полпред России в ЕС Владимир Чижов. Комментируя решение ЕП, в Госдуме назвали евродепутатов «исполнителями дорожной карты» по русофобской политике, которой придерживаются многие страны Европы. В МИД РФ тем временем в ответ на антироссийскую резолюцию призвали признать Европарламент «спонсором идиотизма».

В России отреагировали на принятую большинством депутатов Европарламента резолюцию о признании России «спонсором терроризма».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

Резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма» поддержали 494 депутата ЕП, против выступили 58 парламентариев, ещё 44 воздержались. При этом резолюция носит рекомендательный характер, её утверждение не несёт правовых последствий для России.

Авторы документа утверждают, что Россия среди прочего совершила на Украине ряд «задокументированных военных преступлений». Инициаторы признания России «государством — спонсором терроризма» предлагают усилить изоляцию РФ и разработать в её отношении комплекс ограничительных мер, которые также будут предусматривать санкции для третьих стран за взаимодействие с Москвой.

Между тем американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак ранее заявила, что Россия не соответствует используемому Вашингтоном определению «государства — спонсора терроризма». По её словам, американское законодательство в этом вопросе отличается от европейского и Россия определённо не подпадает под критерии США.

Бывший полпред России в ЕС, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов назвал антироссийскую резолюцию Европарламента глупой и способствующей нагнетанию напряжённости. По словам Чижова, принятие документа вызвано попытками европарламентариев «выставить себя в качестве радетелей западных либеральных порядков».

«Практических последствий, кроме шума с целью пиара и очередных всплесков эмоций, я полагаю, не будет. По крайней мере, ни исполнительные структуры Евросоюза, ни тем более страны — члены ЕС формально не обязаны это выполнять. По традиции они якобы прислушиваются. Но иногда Европарламент такого нагородит!» — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что решения Европарламента часто носят претенциозный и провокационный характер, направленный только на разжигание розни между государствами.

«Европарламент — один из исполнителей той дорожной карты по русофобской политике, которая сегодня исполняется многими европейскими государствами. Естественно, по указанию хозяина из-за океана», — сказал депутат в беседе с RT.

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По его словам, ЕП в его нынешнем варианте не защищает интересы своих членов, поскольку составляющие Евросоюз страны, по мнению парламентария, уже потеряли свою самостоятельность.

В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев полагает, что решение по резолюции ЕП было принято, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на газопроводах системы «Северный поток» и массового убийства российских военнопленных.

«Именно сейчас они решили выкинуть подобное решение для отвлечения внимания. Это абсолютно ни к чему не обязывающее решение», — считает Шхагошев.

Резолюция ЕП «служит дымовой завесой» для реабилитации военных преступлений режима Зеленского, полагает лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Приняли её в Страсбурге впопыхах — сразу после того, как по всем западным СМИ прокатилась волна публикаций о расстреле безоружных российских военнопленных», — написал Слуцкий в Telegram.

Напомним, 18 ноября Минобороны России сообщило, что украинские военные намеренно и методично убили более десяти российских военнопленных выстрелами в голову. Позднее видеозапись этого инцидента была опубликована в сети.

По словам Слуцкого, принятый ЕП документ не имеет никакой юридической силы. Единственная задача резолюции, по мнению парламентария, сводится к удержанию градуса демонизации России.

В этой связи глава ЛДПР напомнил, что Европарламент выступает политическим спонсором нынешнего украинского государства, тогда как Россия продолжает борьбу с международными террористами, «не разделяя их на умеренных или неумеренных, как недавно любили это делать на Западе».