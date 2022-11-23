В Госдуме назвали «отвлекающим манёвром» резолюцию ЕП о России
- РИА Новости
По мнению парламентария, решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на «Северном потоке» и массового убийства российских военнопленных.
«Именно сейчас они решили выкинуть подобное решение для отвлечения внимания. Это абсолютно не обязывающее ни к чему решение», — считает Шхагошев.
Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма».
Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Вашингтона не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным.