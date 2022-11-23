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В Госдуме назвали «отвлекающим манёвром» резолюцию ЕП о России

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT голосование в Европарламенте за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма».
В Госдуме назвали «отвлекающим манёвром» резолюцию ЕП о России
  • РИА Новости

По мнению парламентария, решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на «Северном потоке» и массового убийства российских военнопленных.

«Именно сейчас они решили выкинуть подобное решение для отвлечения внимания. Это абсолютно не обязывающее ни к чему решение», — считает Шхагошев.

Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма».

Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Вашингтона не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным.

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