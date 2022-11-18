ЕП обнародовал проект резолюции о признании России «спонсором терроризма»

Европарламент обнародовал проект резолюции о признании России «государством — спонсором терроризма».

Об этом информирует РИА Новости.

В проекте документа Европарламент призывает Евросовет и страны, участвующие в ЕС, признать Россию «террористическим государством».

Также в резолюции ЕС призывают принять эффективные меры для международной изоляции России, в том числе прекратить сотрудничество с ней, заморозить контакты с её представителями и выслать послов России из международных организаций.

Голосование по проекту планируется на пленарной сессии в Страсбурге, которая пройдёт 23 ноября.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Вашингтона не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным.