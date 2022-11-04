«Держать альянс в напряжении»: как развивается ситуация со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Хельсинки и Стокгольм до сих пор не продвинулись в вопросе выдачи Анкаре лиц, причастных, по мнению её властей, к террористической деятельности. Об этом заявил глава турецкого Минюста Бекир Боздаг. Речь, в частности, идёт о представителях курдских политических организаций. Как отмечают аналитики, для турецкого руководства вопрос с находящимися в Швеции и Финляндии курдами принципиален, поскольку Турция видит в них угрозу национальной безопасности.

Финляндия и Швеция пока не выполнили условий Анкары, необходимых для вступления этих стран в НАТО. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг в интервью телеканалу А Haber.

В частности, по его словам, Хельсинки и Стокгольм пока не выдали Анкаре ни одного человека, причастного, по мнению турецких властей, к террористической деятельности.

«Мы направили этим странам свои требования. Тема экстрадиции обсуждается, однако к настоящему времени положительных изменений в вопросе выдачи лиц, причастных к террористической деятельности, нет», — приводит слова министра ТАСС.

Он напомнил, что в Турцию в скором времени по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана прибудет премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. На двусторонних переговорах будут обсуждаться в том числе и волнующие Анкару вопросы.

Боздаг указал, что если Хельсинки и Стокгольм предпримут решительные шаги по борьбе с терроризмом в Турции, а также пересмотрят вопрос о санкциях, включая эмбарго на поставки оружия Анкаре, то республика будет готова ратифицировать соглашение о вступлении этих стран в НАТО.

Бекир Боздаг

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Стоит отметить, что в тот же день генсек НАТО заявил, что Финляндия и Швеция якобы уже выполнили все требования Турции и их пора принять в альянс. Об этом он сказал в Стамбуле в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Глава турецкого МИД, в свою очередь, ответил, что Анкара не считает свои условия выполненными.

На этом фоне агентство Bloomberg сообщило, что до конца 2022 года Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО.

Издание со ссылкой на неназванный источник в парламенте Турции отмечает, что Стокгольм до сих пор не выполнил требования Анкары. Кроме того, до конца года повестка турецкого парламента якобы уже занята другими вопросами.

При этом, как подчёркивает Bloomberg, Турция якобы довольна сотрудничеством с Финляндией, однако раздельного голосования по теме вступления в НАТО скандинавских стран не планируется.

Кроме Турции, из 30 стран НАТО заявку Швеции и Финляндии пока ещё не одобрила Венгрия. Однако, как пишет Bloomberg, это не связано с какими-то принципиальными разногласиями и Будапешт, вероятно, ратифицирует документ до конца этого года.

Сложный путь в НАТО

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на присоединение к НАТО. Таким образом, две страны отказались от нейтрального статуса, который они сохраняли на протяжении десятилетий.

Однако против вступления этих государств в альянс сразу выступила Турция, объяснив свою позицию тем, что эти страны не поддерживают её в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которых турецкие власти считают террористическими. Кроме того, в Анкаре были недовольны тем, что скандинавские страны ввели ряд ограничений на экспорт оружия в Турцию.

Саммит НАТО в Мадриде

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Однако 28 июня на полях саммита НАТО в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция пришли к соглашению и подписали совместный меморандум. Согласно этому документу Финляндия и Швеция должны признать РПК террористической организацией. Кроме того, они пообещали не поддерживать Силы национальной самообороны (YPG), партию сирийских курдов «Демократический союз» (PYD) и FETO.

Стокгольм и Хельсинки обязались рассмотреть запросы Анкары на депортацию тех, кого Турция подозревает в терроризме. Помимо этого, скандинавские страны пообещали снять эмбарго на экспорт оборонной продукции, которое они наложили на республику после того, как она начала операцию против РПК на севере Сирии в 2019 году.

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Турция, в свою очередь, пообещала не чинить препятствий для вступления Швеции и Финляндии в альянс.

В настоящий момент Анкара ожидает выдачи 73 человек, которых считает террористами или причастными к террористическим организациям.

После подписания меморандума главная препона на пути вступления Швеции и Финляндии в НАТО была снята, и 29 июня страны альянса выпустили совместную декларацию, в которой сообщалось об официальном приглашении Хельсинки и Стокгольма стать членами блока.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух государств в Североатлантический альянс, после чего была запущена процедура ратификации их заявок в парламентах стран — членов НАТО.

Впрочем, даже после этого Анкара продолжила заявлять, что в случае отхода Хельсинки и Стокгольма от условий меморандума Турция оставляет за собой право заблокировать обоим государствам путь в НАТО. Об этом, в частности, 1 октября говорил президент Эрдоган.

«До тех пор, пока обещания, данные нашей стране, не будут выполнены, мы будем придерживаться нашей принципиальной и решительной позиции по вопросу (вступления Швеции и Финляндии в НАТО. — RT)», — приводит ТАСС заявление турецкого лидера.

Стоит отметить, что Москва считает расширение НАТО проблемой, которая искусственно создаётся в интересах США. Об этом заявил в мае президент РФ Владимир Путин, комментируя планы Хельсинки и Стокгольма вступить в альянс. При этом глава государства отметил, что у России нет проблем со Швецией и Финляндией, поэтому их вступление в блок не несёт угрозы для Москвы.

Вместе с тем «расширение военной инфраструктуры на территории этого региона, безусловно, вызовет ответную реакцию» России, констатировал Путин.

«Болезненная тема для Турции»

Как отметила в беседе с RT доцент МГИМО Юлия Кудряшова, непреклонная позиция Анкары в отношении вступления скандинавских стран в НАТО объясняется тем, что для Турции вопрос курдских организаций действительно является принципиальным.

«Курдская проблема — это основной камень преткновения. В Финляндии и Швеции издавна скрывались курдские активисты. Это очень болезненная тема для Турции. Анкара считает курдские организации угрозой для внутренней стабильности. Этот вопрос особенно волнует Турцию сейчас, когда на границе с Сирией осуществляются попытки создать автономную область для сирийских курдов, которые связаны с Рабочей партией Курдистана. И Турции здесь необходима поддержка НАТО. Поэтому, с точки зрения Анкары, в данной ситуации Швеция и Финляндия ведут себя не как союзники», — пояснила аналитик.

Флаг НАТО

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При этом Кудряшова уточнила, что определить, действительно ли получившие убежище в скандинавских странах курды являются, как утверждает Анкара, террористами, трудно.

В свою очередь, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов отмечает, что у Хельсинки и Стокгольма есть свои причины, по которым они до сих пор не выполнили требования Анкары.

«Некоторые из тех людей, в отношении которых Турция направила запросы об экстрадиции, занимают не последнее положение в парламентских структурах этих скандинавских стран и имеют там довольно серьёзные связи. Чтобы их выдать, Швеции и Финляндии придётся перешагнуть через собственное законодательство. Конечно, это всё сделать реально, но технически сложно», — сказал эксперт в беседе с RT.

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Юлия Кудряшова полагает, что НАТО будет сложно заставить Турцию изменить позицию, если переговоры со Швецией и Финляндией не дадут результата.

«Надавить на Турцию трудно. Прессинг со стороны США и угрозы санкций по другим вопросам не оказывают воздействия на турецкую политику. Более действенным может оказаться какой-то взаимоприемлемый компромисс, выгодная сделка, которую способна Турцию заинтересовать. Например, возобновление поставок американских истребителей», — пояснила аналитик.

В свою очередь, Сергей Балмасов полагает, что Анкаре во многом выгодно максимально долго откладывать вопрос с ратификацией вступления Швеции и Финляндии в альянс.

«Турции быстрое разрешение конфликта не на руку, потому что эта ситуация даёт ей рычаги влияния на НАТО. Эрдогану выгодно держать альянс в напряжении, чтобы блок зависел от его решения. Он стремится, чтобы текущий расклад длился как можно дольше», — указал аналитик.

В то же время, по его мнению, не стоит придавать слишком большое значение блокированию Турцией вступления Швеции и Финляндии в альянс, поскольку де-факто эти страны уже проводят согласованную с блоком политику.

«Я бы не стал переоценивать здесь позицию Турции. В плане взаимодействия с блоком эти страны, по сути, давно уже были частью НАТО», — заключил аналитик.