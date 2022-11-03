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Чавушоглу: Турция не считает, что Финляндия и Швеция выполнили условия вступления в НАТО

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Финляндия и Швеция ещё не выполнили все условия Анкары для вступления в НАТО, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, тогда как генсек альянса Йенс Столтенберг утверждает обратное.
Чавушоглу: Турция не считает, что Финляндия и Швеция выполнили условия вступления в НАТО
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Турция всегда выступает за расширение и усиление НАТО. Мы не тормозим процесс приёма в НАТО новых членов. Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждём исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя», — сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что с Финляндией «особых вопросов нет», однако Швеция «должна выполнить все свои обязательства», вытекающие из Мадридского меморандума.

Столтенберг при этом заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время принять их в альянс.

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