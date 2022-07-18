Эрдоган допустил замораживание процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил замораживание Анкарой процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят ряд турецких условий.
Эрдоган допустил замораживание процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Хочу ещё раз напомнить, что, если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим этот процесс», — передаёт ТАСС слова Эрдогана на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Турецкий лидер заявил, что Анкара придерживается очень чёткой позиции в этом вопросе.

Ранее Эрдоган информировал, что Турция получила гарантии по экстрадиции из Швеции членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической, их больше 70 человек.

28 июня в Анкаре сообщили, что Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с Турцией в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

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