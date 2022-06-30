Эрдоган: Швеция согласилась передать Турции более 70 членов РПК
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«Швеция пообещала экстрадицию 73 террористов в Турцию», — сказал государственный лидер на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде. Его слова приводит агентство Anadolu.
Эрдоган предупредил, что если Швеция и Финляндия не выполнят свои обязательства, турецкий парламент не станет одобрять заявки этих стран на вступление в НАТО.
28 июня в Анкаре сообщили, что Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с Турцией в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).