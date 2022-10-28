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«Ещё более подчинённое положение»: как Финляндия стремится стать частью НАТО

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Ирина Таран, Елизавета Комарова
Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна хотела бы стать членом НАТО до конца этого года. По его словам, переговоры о вступлении в блок «находятся в активной фазе». Как сообщили финские СМИ со ссылкой на источники, правительственный законопроект о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе допускает размещение ядерного оружия в этой стране. Также он не ограничивает создание баз НАТО и размещение военнослужащих на финской территории из стран, входящих в блок. По мнению экспертов, Финляндия стремится продемонстрировать свою лояльность альянсу, а также готовность противостоять России. На этом фоне РФ будет укреплять свои рубежи на границе с Финляндией, чтобы отражать любые провокации, считают аналитики.
«Ещё более подчинённое положение»: как Финляндия стремится стать частью НАТО
  • Штаб-квартира НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Trutschel/Photothek

Финляндия хотела бы стать членом НАТО до конца этого года. С таким заявлением во время официального визита в Токио выступил глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен.

«Переговоры о вступлении находятся в активной фазе, и мы наблюдаем их прогресс. Нам хотелось бы вступить в НАТО уже в нынешнем году, однако делать прогнозы на этот счёт довольно трудно», — приводит слова министра ТАСС.

При этом, как сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на источники, правительственный законопроект о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе допускает размещение ядерного оружия на территории страны. Также документ не ограничивает создание баз НАТО и присутствие военных из стран, входящих в альянс.

Кроме того, Финляндия уже проводит активные учения совместно со странами-партнёрами. Об этом говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте финского правительства.

«Активные тренировки и учения со странами-партнёрами будут продолжаться до конца года; в них будут задействованы сухопутные войска, флот, ВВС и силы специального назначения. Большинство мероприятий проводятся в Финляндии в рамках национальных учений, однако в соответствии с принципами трансграничных учений они также могут проходить на территории стран-партнёров, в международной морской акватории или международном воздушном пространстве. Некоторые из мероприятий, запланированных на конец года, будут проходить в течение длительного времени», — говорится в пресс-релизе.

Как пояснили в финском правительстве, такие тренировки являются реакцией «на усугубляющееся положение в области безопасности» и наряду с этим повышают готовность Хельсинки к вступлению в НАТО.

Ранее, в конце сентября, правительство Финляндии сообщило о создании координационной группы по вопросам членства страны в Североатлантическом альянсе. В обязанности новой структуры входит контроль за подготовкой к вступлению государства в блок.

«Группа будет заниматься координацией между министерствами новых функций и ресурсных потребностей, связанных с членством (Финляндии в НАТО. — RT). Кроме того, она будет обеспечивать обмен информацией между ветвями власти. Координационную группу возглавляет министр иностранных дел Пекка Хаависто», — говорится в пресс-релизе на сайте финского правительства.

Как утверждается, членство Финляндии в НАТО якобы повысит «стабильность и безопасность» в стране, регионе Балтийского моря и Северной Европе.

«Сильная обороноспособность Финляндии и её устойчивость перед лицом кризисов также укрепит НАТО и коллективную оборону альянса», — считают в правительстве скандинавской страны.

«Степень угроз»

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО ещё весной. Летом в альянсе были подписаны протоколы о присоединении и объявлено о начале процесса их ратификации у всех стран блока «в соответствии с их национальными процедурами».

Однако процесс принятия этих стран в союз заблокировала Турция, потребовав от скандинавских государств выполнить обещания, связанные в том числе с поддержкой Анкары в борьбе с терроризмом. Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в начале октября, выступая на открытии осенней сессии парламента, Анкара намерена придерживаться своей принципиальной позиции по вопросу присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, пока не будут выполнены все обещания, данные турецким властям.

  • Штаб-квартира НАТО
  • AP
  • © Olivier Matthys

Помимо Турции, протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в блок пока не ратифицировала Венгрия. Однако, как заявила на прошлой неделе финский премьер-министр Санна Марин в интервью Politico, она обсудила с Анкарой и Будапештом вопрос присоединения Финляндии к НАТО и полагает, что «проблем с заявкой возникнуть не должно».

В свою очередь, Россия считает, что расширение Североатлантического альянса в случае вступления в блок Финляндии и Швеции ухудшит военную обстановку в регионе Балтийского моря. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, если на территории этих государств «будут развёрнуты базы», российская сторона примет меры по укреплению своих «возможностей на северо-западе». Об этом он сказал 1 сентября во время встречи со студентами и преподавателями МГИМО, подчеркнув, что в случае вступления скандинавских стран в блок линия соприкосновения с НАТО «радикально увеличится».

При этом, по словам директора второго европейского департамента российского МИД Сергея Беляева, ответ Москвы на угрозы от членства двух скандинавских стран в Североатлантическом альянсе будет зависеть не только от размещения там иностранных военных баз, но и вооружений.

«От этого фактора будет зависеть и степень угроз для России в результате очередной волны расширения НАТО, и собственно меры реагирования с нашей стороны», — подчеркнул Беляев в интервью РИА Новости.

«Лишь вопрос времени»

Как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Финляндия заявляет о желании до конца года вступить в НАТО, чтобы продемонстрировать свою лояльность альянсу и готовность противодействовать РФ.

«В Хельсинки намерены показать, что являются полноправной частью коллективного североатлантического Запада и готовы, как и члены альянса, противостоять России и держаться от неё подальше», — сказал эксперт в беседе с RT.

Однако при полном разрыве отношений с РФ на фоне вступления в альянс Финляндию ждёт множество негативных последствий, считает Брутер.

«Хельсинки потеряет окончательно не только российский рынок, российских туристов, но и самодостаточность. Возникнет ситуация, когда Финляндия окажется в ещё более подчинённом положении по отношению к Вашингтону», — сказал аналитик.

Как полагает Брутер, о вступлении в НАТО Хельсинки сложнее всего будет договориться с Анкарой.

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«Найти консенсус по этому вопросу с Венгрией удастся быстрее и проще. С Турцией могут возникнуть сложности, поскольку она будет ждать выполнения своих требований по ряду позиций. Помимо того что финнам и шведам предлагается признать курдские политические организации террористическими элементами, речь также идёт о военно-техническом сотрудничестве — отмене запрета на поставки оружия Анкаре. Но сложнее всего будут обстоять дела с выдачей лиц, обвиняемых Турцией в терроризме. Их Финляндия если и будет выдавать, то очень нехотя», — уверен эксперт.

В свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что в итоге, несмотря на такого рода препятствия, Финляндия и Швеция вступят в НАТО.

«Это лишь вопрос времени. Нынешнее заявление главы финского Минобороны о желании Хельсинки стать частью альянса до конца года говорит о том, как стремительно Финляндия хочет присоединиться к антироссийскому курсу НАТО, направленному на сдерживание РФ. Не исключено, что на Хельсинки давит Вашингтон, который больше всех заинтересован в расширении альянса и зоны его влияния. При этом в качестве повода для скорейшего присоединения скандинавских стран к блоку может быть названа российская СВО», — сказал Блохин в комментарии RT.

Однако при вступлении Финляндии и Швеции в блок для этих стран сразу же повысятся риски в сфере безопасности, констатировал эксперт.

«Понятно, что за счёт этого пополнится список потенциальных целей стратегически значимой инфраструктуры, по которым может наносить удары Россия в случае, если они будут ей угрожать. Это не игра в одни ворота. На этом фоне РФ будет укреплять свои рубежи на границе с Финляндией и вооружать их таким образом, чтобы была возможность отразить любые провокации», — заключил Блохин.

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