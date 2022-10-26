Iltalehti: проект о членстве в НАТО допускает размещение ядерного оружия в Финляндии

Проект о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе допускает размещение ядерного оружия в этой стране. Об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники.

По данным источников, также проект не ограничивает создание баз НАТО на финской территории.

Кроме того, документом не предусматривается ограничение на присутствие военных из стран, входящих в альянс.

Ранее финский премьер-министр Санна Марин заявила, что обсудила с властями Турции и Венгрии вопрос вступления Финляндии в НАТО и считает, что «проблем с заявкой возникнуть не должно».

Генсек НАТО заявил, что почти все страны альянса ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к блоку.