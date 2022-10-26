Iltalehti: проект о членстве в НАТО допускает размещение ядерного оружия в Финляндии
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По данным источников, также проект не ограничивает создание баз НАТО на финской территории.
Кроме того, документом не предусматривается ограничение на присутствие военных из стран, входящих в альянс.
Ранее финский премьер-министр Санна Марин заявила, что обсудила с властями Турции и Венгрии вопрос вступления Финляндии в НАТО и считает, что «проблем с заявкой возникнуть не должно».
Генсек НАТО заявил, что почти все страны альянса ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к блоку.