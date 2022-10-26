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Iltalehti: проект о членстве в НАТО допускает размещение ядерного оружия в Финляндии

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Проект о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе допускает размещение ядерного оружия в этой стране. Об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники.
Iltalehti: проект о членстве в НАТО допускает размещение ядерного оружия в Финляндии
  • Gettyimages.ru

По данным источников, также проект не ограничивает создание баз НАТО на финской территории.

Кроме того, документом не предусматривается ограничение на присутствие военных из стран, входящих в альянс.

Ранее финский премьер-министр Санна Марин заявила, что обсудила с властями Турции и Венгрии вопрос вступления Финляндии в НАТО и считает, что «проблем с заявкой возникнуть не должно».

Генсек НАТО заявил, что почти все страны альянса ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к блоку.

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