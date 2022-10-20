Столтенберг: почти все страны НАТО согласовали присоединение Швеции и Финляндии к альянсу

Почти все страны НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг.

AFP

© MATEUSZ SLODKOWSKI