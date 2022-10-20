Узнать больше

Столтенберг: почти все страны НАТО согласовали присоединение Швеции и Финляндии к альянсу

Короткая ссылка
Почти все страны НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг.
Столтенберг: почти все страны НАТО согласовали присоединение Швеции и Финляндии к альянсу
  • AFP
  • © MATEUSZ SLODKOWSKI

«Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО. Почти все союзники завершили национальные процедуры», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что уже 28 стран НАТО из тридцати ратифицировали протоколы о присоединении.

Ранее генсек НАТО заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к альянсу укрепит позиции на Крайнем Севере.

Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить