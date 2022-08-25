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Столтенберг: членство Швеции и Финляндии укрепит позиции НАТО на Крайнем Севере

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Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО укрепит позиции на Крайнем Севере, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: членство Швеции и Финляндии укрепит позиции НАТО на Крайнем Севере
  • Gettyimages.ru

«Членство Финляндии и Швеции значительно укрепит наши позиции на Крайнем Севере и нашу способность поддерживать балтийских союзников. НАТО уже увеличивает своё присутствие на Крайнем Севере», — заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что новое командование НАТО следит за тем, чтобы линии связи через Атлантический океан «оставались свободными и безопасными».

Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что расширение НАТО в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции будет ухудшать военную обстановку в регионе Балтийского моря. 

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