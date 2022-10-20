Премьер Финляндии заявила об обсуждении вступления в НАТО с Венгрией и Турцией

Финский премьер-министр Санна Марин заявила, что обсудила с властями Турции и Венгрии вопрос вступления Финляндии в НАТО, и считает, что «проблем с заявкой возникнуть не должно».

Об этом она сказала в интервью Politico.

«Я говорила с премьер-министром (Венгрии) Виктором Орбаном и президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом о ситуации», — заявила Марин.

По её информации, с Финляндией и её заявкой на вступление в НАТО «проблем возникнуть не должно».

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара намерена придерживаться своей принципиальной позиции по вопросу присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу, пока не будут выполнены все обещания, данные турецким властям.