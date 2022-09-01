Лавров прокомментировал возможность появления на территории Финляндии и Швеции баз НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал возможность появления на территории Финляндии и Швеции баз Североатлантического альянса.

«Если на территории Финляндии и Швеции будут развёрнуты базы, ... разумеется, мы будем принимать решение по укреплению наших возможностей на северо-западе России», — заявил Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Он подчеркнул, что линия соприкосновения с НАТО «радикально увеличится».

Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к альянсу укрепит позиции на Крайнем Севере.

Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что расширение НАТО в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции будет ухудшать военную обстановку в регионе Балтийского моря.