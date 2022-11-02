«В нынешней турбулентной ситуации»: МИД призвал отказаться от поощрения провокаций с оружием массового уничтожения

Россия призывает ядерные державы отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения. Об этом говорится в заявлении МИД о предотвращении ядерной войны. В документе указывается, что Москва выступает за обновление архитектуры международной безопасности, в которой будут соблюдаться принципы равноправия, неделимой безопасности и взаимного учёта коренных интересов сторон. Российские дипломаты констатировали, что в нынешней турбулентной ситуации основной задачей становится недопущение любого военного столкновения стран, обладающих ядерным оружием.

В среду, 2 ноября, Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о предотвращении ядерной войны. В документе, в частности, содержится призыв к США, Великобритании, Китаю и Франции отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения.

«Призываем другие страны «ядерной пятёрки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооружённого конфликта и поощряя провокации с ОМУ, что способно привести к катастрофическим последствиям», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Москва выступает за формирование обновлённой, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учёта коренных интересов сторон.

В МИД подчеркнули, что Россия, как один из постоянных членов Совета Безопасности ООН и в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, «несёт особую ответственность в вопросах укрепления международной безопасности и стратегической стабильности».

По словам дипломатов, Москва полностью привержена совместному заявлению лидеров пяти государств от 3 января 2022 года, а также исходит из неизменной актуальности действующих договорённостей и пониманий в области сокращения и ограничения ядерных вооружений, снижения стратегических рисков и угрозы международных инцидентов и конфликтов, чреватых эскалацией на ядерный уровень.

«Твёрдо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав», — заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

По словам дипломатов, в своей политике в области ядерного сдерживания российская сторона строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана. При этом российские доктринальные установки носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования.

«Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — поясняется в заявлении.

3 января было опубликовано заявление лидеров стран «ядерной пятёрки» о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений. В документе было подчёркнуто, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

«Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности», — говорилось в тексте заявления лидеров России, Китая, США, Великобритании и Франции.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, документ был подготовлен по инициативе Москвы при активном участии российских представителей.