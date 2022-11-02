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Россия призвала ядерные державы не поощрять провокации с оружием массового уничтожения

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МИД России выпустил заявление, в котором призвал ядерные державы не поощрять провокации с использованием оружия массового уничтожения.
Россия призвала ядерные державы не поощрять провокации с оружием массового уничтожения
  • РИА Новости

«Призываем другие страны «ядерной пятерки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооружённого конфликта и поощряя провокации с ОМУ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что подобные провокации способны привести к катастрофическим последствиям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на официальном уровне и в СМИ в западных странах происходит «накачка» темы ядерного оружия.

27 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.

11 октября замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

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