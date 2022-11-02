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Зеленский считает, что не стоит бояться возможности ядерной войны

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Украинский президент Владимир Зеленский считает, что не стоит бояться возможности ядерной войны.
Зеленский считает, что не стоит бояться возможности ядерной войны
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью Česká televize 24. Его спросили, считает ли он возможным начало ядерной войны на фоне якобы угроз применения ядерного оружия со стороны России.

Зеленский заявил, что «не уверен» и «не хочет давать оценку».

«Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на официальном уровне и в СМИ в западных странах происходит «накачка» темы ядерного оружия.

27 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.

11 октября замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

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