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Песков: на Западе на официальном уровне и в СМИ происходит «накачка» темы ядерного оружия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на официальном уровне и в СМИ в западных странах происходит «накачка» темы ядерного оружия.
Песков: на Западе на официальном уровне и в СМИ происходит «накачка» темы ядерного оружия
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Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь прокомментировал публикацию в СМИ со ссылкой на источники в администрации США о том, что якобы высокопоставленные российские военные недавно обсуждали условия, при которых Россия может применить тактическое ядерное оружие на Украине.

«Мы констатируем ещё раз, что как на официальном уровне, так и на уровне СМИ происходит целенаправленная накачка вот этой темы ядерного оружия», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона не собирается принимать участие в этой «накачке» и считает её «безответственной».

27 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.

Кроме того, 11 октября замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

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