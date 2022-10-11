Замглавы МИД России Рябков: Москва никому не угрожает применением ядерного оружия
Об этом он рассказал РИА Новости.
«На фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику», — сказал собеседник агентства.
По словам Рябкова, действия США и их союзников нацелены на создание представления о том, что Россия якобы готова нанести удары с использованием оружия массового поражения.
«В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает», — подчеркнул дипломат.
Вместе с этим в Белом доме заявляют, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
В Москве неоднократно напоминали, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
В МИД России подчеркнули, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.