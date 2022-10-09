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В США заявили об отсутствии свидетельств подготовки России к применению ядерного оружия

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США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В США заявили об отсутствии свидетельств подготовки России к применению ядерного оружия
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«Нет каких-либо новых разведывательных данных или признаков того, что Путин принял решение использовать ядерное оружие», — приводит ТАСС слова Кирби в эфире телеканал ABC.

По его словам, США и их союзники проводят тщательный мониторинг.

Он добавил, что не зафиксировано ничего, что дало бы Вашингтону основания изменить состояние готовности сил стратегического сдерживания.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя слова американского лидера Джо Байдена об угрозе ядерной войны, заявил, что необходимо быть осторожными, говоря о ядерном оружии.

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