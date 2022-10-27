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Путин заявил об отсутствии политического и военного смыслов в ядерном ударе по Украине

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России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смыслов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил об отсутствии политического и военного смыслов в ядерном ударе по Украине
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

По его словам, украинские власти создают «грязную бомбу», которую они могут подорвать с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия.

«Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого — ни политического, ни военного», — подчеркнул Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

В Москве неоднократно напоминали, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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