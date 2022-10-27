Путин заявил об отсутствии политического и военного смыслов в ядерном ударе по Украине

России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смыслов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, украинские власти создают «грязную бомбу», которую они могут подорвать с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия.

«Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого — ни политического, ни военного», — подчеркнул Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

В Москве неоднократно напоминали, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.