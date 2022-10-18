Дипломат Воронцов: Россия не угрожает Украине ядерным оружием
- РИА Новости
«Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает. В то же время серьёзную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО», — цитирует его ТАСС.
Дипломат назвал такую риторику недопустимой и неприемлемой в свете недавних заявлений Киева о необходимости совершить превентивные ядерные удары по территории России.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» выразил сожаление о том, что никому не пришло в голову приструнить украинского лидера.
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остаётся прежней.