МИД: Россия строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны

Россия строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России.

В сообщении говорится, что при осуществлении политики в области ядерного сдерживания Москва строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны.

В МИД подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на официальном уровне и в СМИ в западных странах происходит «накачка» темы ядерного оружия.

27 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.