«Опустошение складов военной техники»: как в НАТО признали нехватку оружия для поставок Киеву

Военные склады стран НАТО пустеют из-за поставок оружия Киеву, заявил посол Польши при блоке. По его словам, многие государства встают перед дилеммой: сохранить минимальную боеспособность или дальше передавать технику Украине. Дипломат также отметил, что желание некоторых стран НАТО оказывать военную поддержку Киеву ослабевает не только по этой причине, но и из-за «усталости общественного мнения» от украинского вопроса. По мнению посла, генсек НАТО «заходит очень далеко» в своих призывах оказать помощь Киеву. По мнению экспертов, альянс намерен снабжать Украину оружием в ущерб своим войскам, которые будут лишены минимального объёма вооружений, предусмотренного стандартами блока. И делать это страны НАТО будут под давлением Вашингтона, отмечают аналитики.

Военные склады стран НАТО пустеют из-за помощи Киеву, заявил посол Польши при блоке Томаш Шатковский в эфире Польского радио. Таким образом он отреагировал на слова журналиста о том, что «ослабевает желание, по крайней мере некоторых стран альянса, оказывать военную поддержку Украине».

«С одной стороны, мы имеем дело с некой усталостью общественного мнения. А ведь общественное мнение было решающим фактором для политического поворота в плане оказания поддержки Украине. Это первый фактор. Второй фактор — это также опустошение складов военной техники и вооружения. Многие страны встают перед следующей дилеммой, так сказать: мы сохраним минимальную боеспособность или будем дальше передавать технику Украине», — заявил Шатковский.

По его словам, генсек НАТО Йенс Столтенберг «заходит очень далеко в своих заявлениях или призывах».

«Ведь он утверждает, что в некоторых случаях более значимо для нашей безопасности передать технику Украине, нежели сохранить определённый минимум запасов военной техники, согласно предложению Североатлантического альянса», — подчеркнул польский посол.

Напомним, Столтенберг заявил изданию Welt am Sonntag, что жители западных стран несут значительные издержки из-за военной и финансовой помощи, оказываемой Украине. По его словам, рост цен на продукты и электроэнергию «означает тяжёлые времена» для многих домохозяйств в Европе. Однако генсек, несмотря на это, призвал «поддержать Украину», оказать ей военную помощь.

«Фундаментальная неподготовленность»

Как сообщила 26 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на представителей НАТО, Североатлантическому альянсу и Соединённым Штатам всё сложнее обеспечивать киевский режим вооружениями, сохраняя одновременно достаточный уровень своих арсеналов. Причина, как отмечает издание, в «фундаментальной неподготовленности» Запада к масштабным боевым действиям в Европе. Как уточняет NYT, США имеют лишь ограниченный запас тех видов оружия, которые нужны Киеву, в частности, 155-мм артиллерийские снаряды, на наращивание производства которых уйдёт от четырёх лет, управляемые ракеты, пусковые установки, гаубицы, ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

Как пишет The New York Times, всего государства блока передали украинским властям оружие на $40 млрд — такую же сумму закладывает Франция на свой оборонный бюджет. Впрочем, как констатирует издание, уже четверть членов альянса не в состоянии чем-либо помочь Киеву. Как пояснили журналисты NYT, конфликт на Украине быстро «съедает» скромные запасы артиллерии, противовоздушных комплексов и амуниции европейских «карликовых армий».

«От 20 до 30% натовских стран уже выдохлись (в плане поддержки киевского режима. — RT)», — констатировал неназванный чиновник в НАТО, слова которого приводит газета.

Лишь 10% государств Североатлантического альянса способны оказывать поддержку Украины, в частности, речь идёт о Франции, Германии, Италии и Нидерландах.

Как отмечает британская газета The Guardian, темпы оказания помощи странами НАТО в виде «миллиардного финансирования» и поставок систем вооружения «замедляются».

«Запасы ракет для (комплексов ПВО. — RT) Stinger, С-300, NASAMS, HAWK и Starstreak на исходе. Поставки более сложных ЗРК, к примеру, американских Patriot и немецких Iris-T, ограничены из-за проблем с их производством и обучением (персонала. — RT)», — пишет издание.

При этом представители конгресса США озабочены угрозой дефицита оружия для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи, передаваемой Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как уточняется, конфликт в Европе осложнит план по отправке вооружений Тайбэю объёмом примерно $19 млрд. Издание констатирует, что проблемы с оказанием помощи Тайваню наблюдаются уже сейчас. В частности, США до сих пор не поставили ему 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger.

Украинский военный с комплексом Stinger

AP

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Серьёзный дефицит

Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, действительно, значительная часть стран НАТО уже не в состоянии должном образом и в запрашиваемых количествах направлять оружие на Украину для противодействия России.

«Дело в том, что РФ регулярно и достаточно эффективно уничтожает значительную часть оружия стран НАТО, которые сталкиваются с серьёзным дефицитом вооружений», — заявил Шаповалов в комментарии RT.

Схожей позиции придерживается и военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, на Западе уже «в один голос говорят» о том, что их арсеналы опустели.

«А мощности военной промышленности, которые за годы после окончания холодной войны были серьёзно уменьшены, сейчас просто не могут справиться с требованиями Киева, который всех трясёт и говорит: «Дайте, дайте, дайте». Более того, уже особо никто не хочет эти запросы исполнять. Но пока есть Вашингтон, естественно, все подчиняются его указаниям. Хотя те же США тоже пытаются рассчитать свои силы и понимают, что даже мощности американского ВПК не хватает, чтобы закрыть потребности Киева», — отметил аналитик в беседе RT.

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По словам Шаповалова, в странах Североатлантического альянса наблюдается также чрезвычайно высокая степень усталости от украинской темы и от требований помогать Киеву.

«В государствах НАТО, особенно в Европе, понимают, что тот кризис, с которым столкнулись страны блока, во многом рукотворный и связан с враждебными действиями в отношении России. Например, в ЕС большое число людей раздражает, что огромное количество средств идёт на помощь Киеву, а не на поддержку собственного населения. Всё более активно люди выходят на улицы в городах Европы, протестуя против сложившейся политики собственных правительств в экономической и социальной сферах», — сказал эксперт.

При этом Шаповалов перечислил несколько способов, как страны альянса могут попытаться решить вопрос с дефицитом вооружения.

«Первое — это увеличение финансирования ВПК, прежде всего американского. Это означает, что ещё более серьёзные деньги будут потрачены на то, чтобы расширить производство оружия. Сделать одномоментно это невозможно: сейчас мощности ВПК не позволяют расширить производство необходимых видов вооружений. Второй способ — это закупать оружие за пределами НАТО, например в Южной Корее, для отправки на Украину. Но это тоже чревато достаточно серьёзными проблемами, поскольку не настолько много стран, которые имеют достаточные арсеналы оружия и готовы им поделиться», — заявил аналитик.

Кроме того, как подчеркнул Шаповалов, в НАТО намерены снабжать Украину вооружением в ущерб своим национальным армиям, которые будут лишены минимального объёма оружия, предусмотренного стандартами блока.

«Для альянса и Вашингтона важно нанести максимальный урон России, и они будут бросать в топку войны новые партии оружия, в том числе в ущерб своим собственным вооружённым силам. В этом суть опосредованной прокси-войны. Степень защиты самих стран НАТО при такой безалаберной и неадекватной политике стремительно уменьшается. Государства блока оказываются не в состоянии в полной мере обеспечить защиту своих рубежей», — считает эксперт.

Пентагон

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В то же время генсек альянса призывает страны НАТО игнорировать интересы собственных граждан ради того, чтобы продолжить поддержку Киева, констатировал Шаповалов.

«И он в этом не одинок. Точно так же действуют многие западные государственные деятели, которые, по сути, прямым текстом заявляют, что интересы Киева и продолжение противостояния с Россией для них важнее благополучия и интересов своих граждан», — полагает аналитик.

Как напомнил Коновалов, подход западных чиновников сформулировала не так давно глава МИД Германии Анналена Бербок.