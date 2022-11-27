Рост цен на продукты и счетов за свет: в НАТО признали наступление тяжёлых времён в Европе из-за поддержки Украины

Военная помощь Украине привела к издержкам для населения стран Запада, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, рост цен, в том числе на электроэнергию, «означает тяжёлые времена для многих домохозяйств в Европе». Несмотря на это, глава Североатлантического альянса призвал продолжать оказание военной поддержки киевскому режиму, чтобы «улучшить их позиции на переговорах». Как отмечают опрошенные RT эксперты, европейские страны погружаются в рецессию, которой поспособствовали действия США, лишившие континент газа из России.

Население стран Запада несёт большие издержки из-за военной и финансовой помощи, которая оказывается Украине на фоне военной операции России. Об этом в интервью изданию Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Рост счетов на продукты питания и электроэнергию означает тяжёлые времена для многих домохозяйств в Европе», — сказал Столтенберг.

Несмотря на это, он в очередной раз высказал мысль о том, что киевский режим должен добиться победы над Россией на поле боя. «Мы можем усилить позиции Украины за столом переговоров, если окажем ей военную поддержку. Лучший способ поддержать мир — это поддержать Украину», — указал генсек Североатлантического альянса.

В то же время американская газета The New York Times со ссылкой на представителей НАТО заметила, что в целом страны Североатлантического альянса передали Украине оружие на $40 млрд, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции. При этом 20 из 30 членов блока уже «значительно исчерпали себя» в вопросе предоставления военной помощи киевскому режиму.

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В свою очередь, The Economist пишет, что в этом году в Европе может возрасти взаимосвязь между затратами на электроэнергию и количеством смертей. По прогнозу издания, суровая зима вкупе с ростом цен на энергоносители может привести к дополнительной гибели 335 тыс. человек, передаёт ИноТВ.

Ранее Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО должно увеличить объём военной помощи Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией. Он также заявлял, что в Восточной Европе расширилось производство боеприпасов для Украины. Этот комментарий генсека оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, констатировавшая, что НАТО является «соучастником преступлений киевского режима».

Как подчёркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Брюссель давно обрёл этот статус. «Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине», — говорил он на саммите G20.

«Такого кризисного положения в истории Европы просто никогда не было»

Спустя девять месяцев в НАТО наконец осознали, что результатом оказания ими поддержки киевскому режиму становится ухудшение положения собственных граждан, заметил в беседе с RT политолог, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов. По его словам, ещё год-два назад о ситуации, с которой столкнулась Европа, нельзя было и подумать.

«Сегодня мы видим: коммунальные платежи достигли своего пика, такого кризисного положения в истории Европы просто никогда не было. Европейцы понимают, что зимой станет ещё тяжелее и впереди у них новая волна украинских беженцев. Руководят всем США, и мне представляется, что затяжка военного конфликта выгодна только им. Это Штаты сделали всё возможное, чтобы Европа осталась без газа. Вашингтон, по сути, начал выбираться из рецессии, погрузив в неё Евросоюз. И это только начало кризиса Запада», — указал политолог.

Конфликт на Украине стал золотой жилой для натовских чиновников, активно зарабатывающих на страданиях украинского народа, пояснил политолог Руслан Бальбек в разговоре с RT.

«Накачка Украины оружием — это торжество лоббистов военно-промышленного комплекса НАТО. Для военных промышленников блока поддержка киевского режима ассоциируется с денежным водопадом. Ну а генсек альянса — это всего лишь «говорящая голова» тех самых лоббистов, его задача — оболванивать западное общество красивыми словами про защиту украинской государственности. Так что, без сомнения, для идеологов и руководителей НАТО этот конфликт — золотой, разумеется, в их пользу», — сказал он.