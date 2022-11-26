Economist: цены на энергоносители в Европе грозят убить больше людей, чем украинский конфликт

Резкий рост цен на энергоносители в Европе может привести грядущей зимой к увеличению числа смертей, которое рискует превысить число погибших на Украине солдат, пишет The Economist. По прогнозам журнала, суровая зима может стоить европейцам в общей сложности 335 тысяч дополнительных жизней. Это может стать испытанием на прочность для европейской поддержки Киева, отмечают авторы статьи.

Чтобы победить на Украине, Владимиру Путину нужно, чтобы Запад перестал поддерживать его противника, и лучшая возможность для того, чтобы вбить клин между ними, представится этой зимой, пишет The Economist. Как напоминает издание, до начала конфликта Россия обеспечивала 40—50% импорта природного газа в ЕС, однако в августе Москва «перекрыла краны на большом трубопроводе, ведущем в Европу», после чего цены на голубое топливо резко пошли вверх, оказав давление на экономику союзников Украины.

По словам журнала, до сих пор Европа справлялась с потрясением, накопив достаточно газа в хранилищах, хотя общий рост цен на энергоносители всё же коснулся многих потребителей, средние расходы которых на газ и электроэнергию выросли на 144% и 78% соответственно по сравнению с показателями 2000—2019 годов.

Пусть эти издержки и несравнимы с теми, что понесли украинцы, они остаются значительными, поскольку чем ниже температура, при которой живут люди, тем больше вероятность их смерти, отмечает издание. Авторы статьи предупреждают, что, если исторические взаимосвязи между смертностью, погодой и затратами на энергию сохранятся, число погибших от «энергетического оружия» Москвы может превысить число солдат, погибших в бою за всё время конфликта.

Несмотря на то что аномальной жаре уделяется больше внимания в СМИ, холод обычно вызывает большую смертность, отмечает журнал. Так, в период с декабря по февраль в неделю умирает на 21% больше европейцев, чем с июня по август.

Точные показатели смертности по-прежнему зависят от других факторов, в частности, от температуры. В случае мягкой зимы увеличение числа смертей может быть ограничено 32 тыс. выше среднего исторического показателя. Суровая зима может стоить Европе в общей сложности 335 тыс. дополнительных жизней, прогнозирует издание.

Как поясняют авторы статьи, на число смертей в Европе будут влиять четыре основных фактора: два наиболее очевидных из них — это тяжесть вспышки сезонного гриппа и температура. Переохлаждение облегчает заражение вирусами и повышает риск сердечных приступов и инсультов. Как отмечает издание, удивительным образом, разрыв в показателях сезонной смертности больше в тёплых странах, чем в холодных, поскольку в странах с прохладным климатом отопление и изоляция жилищ обычно лучше, кроме того, эти страны, как правило, богаче и имеют более молодое население. Цены на энергоносители — третий основной фактор, влияющий на смертность зимой, пишет журнал.

Авторы статьи создали статистическую модель, которая предсказывает, сколько людей умрёт в каждую зимнюю неделю в каждом из 226 европейских регионов. Модель применима к 27 странам ЕС, за исключением Мальты, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Она прогнозирует смертность на основе погоды, демографии, гриппа, энергоэффективности, доходов, государственных расходов и затрат на электроэнергию.

Если модели прошлых лет не показывали значительной взаимосвязи между повышением цен на энергоносители и ростом смертности, то сейчас цены вышли из своего прежнего диапазона, в результате чего взаимосвязь между затратами на энергию и смертями в этом году может измениться. К примеру, в Италии, где с 2020 года расходы на электроэнергию выросли почти на 200%, экстраполяция линейной зависимости даёт чрезвычайно высокие оценки смертности, пишет журнал.

На показатели смертности в этом году могут повлиять и два других фактора. Один из них — денежная помощь правительства домохозяйствам для оплаты счетов за электроэнергию, которая должна в некоторой степени снизить смертность ниже ожиданий модели. Второй — COVID-19, который может либо повысить смертность, сделав ещё более опасной холодную погоду, либо снизить её, потому что вирус уже убил множество старых, немощных людей, которые наиболее уязвимы к холоду.

Из-за такой неопределённости трудно с уверенностью прогнозировать смертность в Европе этой зимой, отмечают авторы статьи. Единственный твёрдый вывод, который даёт построенная ими модель, заключается в том, что «если модели 2000—2019 годов продолжат применяться в 2022—2023 годах, энергетическое оружие России окажется очень мощным». По прогнозам журнала, при ценах на электроэнергию, близких к их текущему уровню, в случае обычной зимней погоды может погибнуть примерно на 147 тыс. человек больше, чем если бы эти расходы вернулись к среднему уровню 2015—2019 годов. В случае мягкой зимы эта цифра упала бы до 79 тыс. При этом в случае холодной погоды показатель может вырасти до 185 тыс.

Для Европы в целом данная моделью оценка показателей смертности, вызванных повышением цен на энергоносители, превышает число солдат, погибших на Украине с обеих сторон, подчёркивает издание. Издержки союзников Украины менее заметны, чем ущерб, нанесённый ей самой. «И всё же с наступлением зимы их решимость будет измеряться не только помощью и оружием, но и жизнями», — заключает журнал.