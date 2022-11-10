France 3: во французском Лиможе школьники мёрзнут из-за проблем с отоплением

В городе Лимож на юго-западе Франции детям в школах и детских садах приходится утепляться: температура в здании порой не превышает 14 °С, передаёт France 3. Мэрия утверждает, что включила отопление во время ноябрьских праздников, однако сложные в управлении системы прогреваются небыстро, а многим школам требуется реновация.

Школьники города Лимож в департаменте Верхняя Вьенна вынуждены тепло одеваться, иначе будут дрожать от холода в классах.

МАМА ШКОЛЬНИКА: Сегодня утром всего 15 °С, так что это хотя бы немного оправдано.

ВТОРАЯ МАМА ШКОЛЬНИКА: Мы включили отопление несколько дней назад, так что нам бы хотелось, чтобы классы отапливались, а дети не мёрзли.

ШКОЛЬНИК: Они принесли к нам в класс обогреватель, но он даже не заработал.

Этот детский сад не является исключением.

ТРЕТЬЯ МАМА: Когда я её забрала, ей было нехорошо.

ФРАНСУАЗА ЛЕЙРИШ, директор детского сада им. Леона Блюма: Что произошло?

ТРЕТЬЯ МАМА: У неё были холоднющие руки, и она просто не хотела возвращаться после обеда, потому что было холодно.

ФРАНСУАЗА ЛЕЙРИШ: Понятно.

Сегодня после полудня термометр по-прежнему показывает всего лишь 14 °С.

ФРАНСУАЗА ЛЕЙРИШ: Мы вынуждены позволить им не раздеваться, потому что детям холодно, они дрожат и могут описаться, потому что у них не получается удержаться, настолько им холодно. Действительно, такие условия совсем не способствуют обучению.

Тем не менее мэрия утверждает, что во время каникул действовала на опережение.

МАРИ-АННИК МАЗЁЛЬЕ, генеральный директор городских служб Лиможа: Мы включили его (отопление. — ИноТВ) на полную мощность на прошлой неделе, но системам для прогрева нужно время. Тут нельзя повернуть ручку термостата или нажать на кнопочку — это довольно сложная в управлении система, которой требуется несколько дней, чтобы прийти в рабочее состояние.

Однако такие замечания возникли не вчера. По словам представителя профсоюза, в их основе лежит главная проблема: плохое состояние около 60 школ по всему городу.

ПАСКАЛЬ ЛАВИЖРИ, представитель профсоюза SNUipp-FSU: Это проблема самого здания. Многие школы в Лиможе построены в 70-х годах, когда создавались кварталы. Тогда применялись соответствующие эпохе стандарты изоляции.

Таким образом, детям придётся ещё некоторое время оставаться в одежде во время перемен. В долгосрочной перспективе муниципальные власти предполагают провести широкомасштабную реновацию в этих школах.