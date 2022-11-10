France 3: во французском Лиможе школьники мёрзнут из-за проблем с отоплением
Школьники города Лимож в департаменте Верхняя Вьенна вынуждены тепло одеваться, иначе будут дрожать от холода в классах.
Школьники города Лимож в департаменте Верхняя Вьенна вынуждены тепло одеваться, иначе будут дрожать от холода в классах.
В Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Американский лидер Джо Байден выразил уверенность, что разговоры о возможности объявления ему импичмента — «просто комедия».
В Минобороны Великобритании сообщили, что Лондон в ближайшее время завершит поставку около 1 тыс. зенитных ракет на Украину.
Американский лидер Джо Байден заявил об отсутствии ясности в вопросе готовности Украины идти на компромиссы с Россией с целью урегулирования продолжающегося кризиса.
В Кремле началась подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Механизм расчёта в национальных валютах между Индией и Россией пока не набрал силу в том числе из-за опасений индийской стороны введения санкций со стороны США.
«Атлетико» в гостях уступил «Мальорке» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что необходимо проверить сотрудничество американского бизнесмена Илона Маска с другими государствами.
Американский лидер Джо Байден заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году.
«Ливерпуль» на своём поле в серии послематчевых пенальти победил «Дерби Каунти» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу.
Находящийся в американской тюрьме россиянин Виктор Бут сможет вернуться в Россию тогда, когда Соединённые Штаты начнут добросовестно вести переговоры об обмене заключёнными с российской стороной. Об этом заявил адвокат Бута Стив Зиссу.
«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Челси» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу.
Американский лидер Джо Байден заявил, что прошедшие накануне промежуточные выборы в США продемонстрировали разочарование жителей Соединённых Штатов в текущем положении дел в стране.
«Брайтон» в гостях нанёс поражение «Арсеналу» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу.
«Интер» на своём поле нанёс поражение «Болонье» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Торино» на своём поле нанёс поражение «Сампдории» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Французский лидер Эммануэль Макрон намерен представить новую доктрину национальной стратегии Франции, которая предполагает подготовку страны к возможному вооружённому конфликту. Об этом сообщило Le Figaro.
Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных поделилась основными творческими планами.
Американский лидер Джо Байден заявил, что вмешательства в прошедшие промежуточные выборы в США не было.
Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных рассказала, какие чувства испытала в личном турнире в Сочи.
На заседании исполкома и совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудят обновлённую информацию о Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) и делах, связанных с операциями управления лабораторной информацией (LIMS).
Президент России Владимир Путин поздравил с Днём сотрудника органов внутренних дел всех причастных к празднику, отметив смелую и решительную работу сотрудников МВД в ходе российской специальной военной операции на Украине.
В Пентагоне сообщили, что американская администрация одобрила возможную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS.
Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал работу главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.
Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, отреагировал на новость о том, что хоккеиста выставили на драфт отказов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда» заявил, что порядка 500 снарядов для гаубиц М777 и несколько сотен снарядов для РСЗО HIMARS поступило за последнее время в подразделения ВСУ, которые ведут обстрелы Запорожской АЭС.
«Оттава Сенаторз» выставил российского защитника команды Никиту Зайцева на драфт отказов.
Украинская армия может лишиться доступа к спутниковой связи Starlink по причине недостатка финансирования, сообщают обозреватели бельгийской газеты Modern Diplomacy.
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о бывшем наставнике московского «Спартака» Массимо Каррере.
Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли заявила, что специалисты не зафиксировали признаков компрометации электронных систем голосования во время выборов в конгресс.
Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между бразильским бойцом Фернандо Родригесом и чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после объявления заявки на чемпионат мира 2022 года рассказал о целях на турнир.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зондировал почву по вопросу урегулирования конфликта с Россией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе «Венеции» к российскому нападающему Артёму Дзюбе.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящей игры между сборными Таджикистана и России.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда» заявил о прибытии не менее 300 подготовленных британцами бойцов ВСУ в Запорожье.
Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных рассказала, как хочет назвать третьего ребёнка.
Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных высказалась об откровении французской фигуристки Габриэлы Пападакис, которая призналась, что сделала аборт во время чемпионата мира 2021 года.
Израильский военный беспилотник потерпел крушение на юге страны, никто не пострадал, сообщает пресс-служба армии.
Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, рассказал, что футболист получил предложения от ведущих клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что, по данным на 1 ноября, на российской территории находятся 1,2 млн граждан Таджикистана.
Сборная Франции назвала состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.
Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных объяснила, почему Этери Тутберидзе является идеальным типом тренера.
Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных рассказала о совместном тренерском проекте с фигуристкой Юлией Липницкой.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества (посмертно).
Бывший американский президент Дональд Трамп прокомментировал прошедшие в США выборы в конгресс.
«Байер» в гостях победил «Кёльн» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Аталанта» проиграла «Лечче» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Рома» и «Сассуоло» не смогли выявить победителя в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Предприниматель Илон Маск поделился идеей перевода денежных средств при помощи Twitter.