DWN: настоящий энергетический кризис ждёт Европу в 2023 году

Приняв санкции против России, европейские страны сами закрыли для себя кремлёвский газовый кран, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Но теперь в условиях дефицита им приходится бороться друг с другом за ограниченный энергетический ассортимент. При этом большинство опасаются предстоящей зимы, но реальный кризис наступит в следующий отопительный сезон, рассказывает автор статьи Грегор Ухлиг.

Сейчас большинство предприятий и домохозяйств в Европе сосредоточены на принятии мер, необходимых для того, чтобы этой зимой как можно меньше мёрзнуть и обеспечить свою платёжеспособность, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. При этом мало кто думает о следующем отопительном сезоне, а ведь именно тогда начнётся настоящий энергетический кризис, поясняет автор статьи Грегор Ухлиг.

Политики сейчас набирают всё больше долгов, чтобы профинансировать программы, призванные сдержать рост цен, продолжает немецкое издание. В начале сентября немецкое правительство согласовало пакет мер для поддержки населения на сумму €65 млрд. На этой неделе он был увеличен ещё на €200 млрд. В Италии объём государственной поддержки уже составляет 3% от ВВП. Но с помощью одного только печатания денег обзавестись недостающей энергией не получится.

Весной следующего года кризис в Европе не завершится, констатирует Ухлиг. По подсчётам компании Goldman Sachs, летом 2023 цена на газ достигнет отметки €235 за мегаватт-час. То есть она будет выше, чем сейчас. Во Франции политики надеются, что в следующем году получится ввести в эксплуатацию многочисленные атомные электростанции, которые пока что простаивают из-за ремонтных работ. Но даже там большее беспокойство вызывает не предстоящая зима, а следующая.

Завершения энергетического кризиса не стоит ждать по ряду причин, объясняет автор. Если зима выдастся особенно холодной, к марту европейские газовые хранилища будут практически пусты. В 2022 году их заполняли российским газом, но Москва приостановила поставки, отреагировав таким образом на западные санкции. Теперь же Европе придётся заполнять их из других источников. Но, по подсчётам аналитиков, рассчитывать на то, что на мировом рынке появятся дополнительные объёмы голубого топлива, не приходится.

К тому же недавно подверглись атакам российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые, вероятно, были организованы США. И это ещё одна причина переживать за энергетическую безопасность Европы. Не стоит забывать и о приостановке добычи в Норвегии, напоминает Ухлиг. При этом Германия очень неохотно соглашается на продление работы своих двух оставшихся АЭС. Польша же уже ограничила экспорт электричества в ФРГ, чтобы снизить цену на него у себя в стране и чтобы не сжигать слишком много угля. К принятию схожих мер ситуация вынуждает и Швецию.

«Чем дольше будет кризис, тем сложнее и сильнее станут политические конфликты в европейских государствах и между ними. Страны Европы вместе закрыли российский газовый кран, но теперь они борются друг с другом, чтобы обеспечить себе наибольшую часть от ограниченного энергетического ассортимента. Результатом этого станет общий дефицит в 2023 году», — заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.