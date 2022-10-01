FAZ: несмотря на призывы к экономии и рост цен, немцы резко увеличили потребление газа

Нынешний уровень потребления газа частными немецкими домохозяйствами слишком высок заявил глава федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в своём интервью для Frankfurter Allgemeine. По словам Мюллера, для недопущения дефицита необходимо сократить потребление газа минимум на 20%.

Немецкая промышленность сокращает объёмы потребления газа за счёт экономии и инноваций, однако высокая цена на голубое топливо приводит к сильному сокращению производства, отмечает глава федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в своём интервью для Frankfurter Allgemeine. При этом Мюллер отметил, что не может позитивно оценить тенденцию с потреблением газа частными домохозяйствами: оно начало резко расти с самого начала холодов. По словам главы агентства, сейчас уровень частного потребления газа на 15% превышает средний уровень прошлого года.

«Темпы частного потребления газа растут слишком быстро, даже несмотря на то, что цены уже очень высокие. Вне зависимости от того, ждёт нас тёплая или холодная зима, нам нужна экономия минимум в 20%. Мы пока далеки от этой цифры», — приводит издание слова Мюллера.

Мюллер подчеркнул, что если домохозяйства не будут экономнее, то предстоящей зимой не удастся избежать нехватки газа. Глава агентства заявил, что рассчитывает на индивидуальную ответственность граждан, а также на то, что высокие цены подтолкнут людей к экономии: в этой связи Мюллер также отмечает, что правительство не должно слишком активно тормозить рост цен за счёт своих программ помощи. При этом он подчеркнул, что Германия не будет вводить никаких принудительных мер по ограничению потребления газа: единственный возможный сценарий появления таких мер — это газовое ЧП.

Мюллер отмечает, что Германия создала себе запас в газовых хранилищах. При этом он подчёркивает, что уровень заполненности хранилищ на 1 февраля 2023 года должен будет составлять минимум 40%: сетевое агентство будет иметь возможность использовать газ из хранилищ для демпинга цен только до этой отметки.