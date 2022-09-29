DWN: цены на энергоносители в Европе лишают немецкую промышленность конкурентоспособности на мировом рынке

На фоне увеличения цен на энергоносители в Европе немецкая промышленность перестаёт выдерживать конкуренцию на мировом рынке, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. При этом никаких признаков возобновления поставок российского газа в Европу в ближайшем будущем пока не наблюдается, поэтому немецкой экономике, вероятно, будет нанесён непоправимый ущерб. Многие крупные концерны уже переносят своё производство за границу.

В Европе компании в настоящее время платят за газ в семь раз больше, чем в США. В этих условиях немецкая промышленность уже не способна выдерживать конкуренцию на мировом рынке. Экономике Германии, скорее всего, будет нанесён непоправимый ущерб — во многом потому, что никаких признаков возобновления поставок российского газа в Европу в ближайшем будущем не наблюдается. Поэтому природный газ, вероятно, уже никогда не будет таким дешёвым, как несколько лет назад, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Безусловно, газ из других источников в Европу по-прежнему будет поступать. Но многие компании просто не смогут больше себе его позволить. Признаки экономических изменений наблюдаются уже повсюду. Например, положительное сальдо торгового баланса Германии значительно сократилось, поскольку высокие затраты на импорт энергоносителей перекрывают экспорт автомобилей и станков. В августе цены производителей в Германии выросли на рекордные 46%.

Компании немецкой химической промышленности давно начали переносить своё производство за границу. Производитель пластмасс Covestro намерен прекратить инвестирование в европейские заводы, если кризис продолжится. Генеральный директор Маркус Штайлеманн заявил, что компания сможет обеспечить энергоснабжение в Азии по ценам в 20 раз ниже, чем на спотовых рынках Германии и Европы.

В четверг автомобильный концерн Volkswagen предупредил, что рассматривает возможность переноса производства из Германии и Восточной Европы. «В качестве среднесрочных альтернатив мы сфокусируемся на большей локализации, перемещении производственных мощностей или технических альтернативах, аналогичных тем, которые уже распространены в связи с проблемами, вызванными дефицитом полупроводников и другими недавними сбоями в цепочке поставок», — подчеркнул Гэн Ву, глава отдела закупок Volkswagen.

Covestro ожидает, что в этом году расходы на электроэнергию превысят €2,2 млрд. Это почти в четыре раза больше, чем в 2020 году. Однако теперь Россия вдобавок ограничила экспорт газа в Европу, пишет издание. «При нынешнем уровне цен энергоёмкая промышленность Германии больше не конкурентоспособна в мире», — заявила пресс-секретарь компании. Импорт ряда химикатов из США или Китая уже обходится дешевле, чем их производство в Германии.

На тех этапах, где это возможно, многие производители, например Volkswagen и BMW, переходят с газа на мазут или уголь, чтобы обеспечить работу своих заводов. Однако некоторые энергоёмкие отрасли, такие как металлургия, целлюлозно-бумажная или керамическая промышленность, больше не могут обеспечить стабильное производство, поэтому многие из них прекращают свою деятельность, переезжают за границу или, подобно химическому гиганту BASF, покупают важное сырьё, например аммиак, у конкурентов.

Mercedes-Benz даже увеличил производство ключевых автозапчастей, чтобы создать запасы на случай закрытия немецких заводов. «Такая нагрузка наносит непоправимый ущерб промышленному ядру нашей экономики, — подчеркнул Кристиан Зейферт, глава Ассоциации энергетики и электроэнергетики Германии. — Мы настоятельно рекомендуем политикам принять решительные меры с тем, чтобы Германия и Европа не оказались полностью за бортом мировой экономики».

В Германии, где на промышленный сектор приходится около 30% ВВП, многое поставлено на карту. Промышленность обеспечивает рабочие места примерно для 1,15 млн человек. Энергоёмкие заводы производят почти всё: от устройств трансмиссии для автомобилей до химикатов для лекарств и бытовых пластмасс.

Компания Covestro, производитель материалов для строительства и автомобилестроения, заявила о снижении спроса. «Мы медленно теряем наших клиентов, — заявил генеральный директор Маркус Штайлеманн. — У нас увеличилось количество банкротств, увеличилось количество закрытых предприятий, а готовность клиентов приобретать нашу продукцию, наоборот, упала», — передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.