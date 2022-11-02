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WSJ: британские метеорологи прогнозируют холода — и это способно усугубить топливный кризис

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Метеорологическая служба Великобритании заявила, что существует повышенная вероятность того, что погода на протяжении следующих трёх месяцев будет холоднее, чем обычно. И хотя долгосрочные сезонные прогнозы такого рода нельзя считать окончательными, это косвенно свидетельствует о том, что спрос на газ для отопления этой зимой продолжит расти, сообщает The Wall Street Journal.
WSJ: британские метеорологи прогнозируют холода — и это способно усугубить топливный кризис
AP

Один из первых сезонных прогнозов, за которыми следят с особой тщательностью, предупреждает о том, что этой зимой на территории Великобритании и Северной Европы погода будет более холодная и с меньшим количеством осадков, чем обычно. Такие метеорологические условия могут привести к тому, что давление на правительства и компании, связанные с поставками природного газа, будет нарастать и при этом дефицит энергоресурсов может усилиться, пишет The Wall Street Journal.

Метеорологическая служба Великобритании в понедельник заявила, что существует повышенная вероятность того, что следующие три месяца будут холоднее, чем обычно. По оценкам экспертов, средняя температура в этот период может держаться на уровне от четырёх до шести градусов по Цельсию, что ниже среднего показателя в Великобритании за последние пять лет, поясняется в статье.

Британские метеорологи также прогнозируют, что погода при этом, скорее всего, будет более сухой, чем обычно, с меньшей вероятностью осадков в период с ноября по январь. И хотя ни один сезонный долгосрочный прогноз такого рода нельзя считать окончательным, учитывая содержащиеся в них оговорки, однако это может предвещать, что кризисная ситуация в сфере энергетики лишь обострится.

Такие предварительные данные говорят о том, что спрос на природный газ для отопления домов и общественных зданий этой зимой будет лишь расти, считает Кэролайн Бейн, главный экономист по сырьевым товарам в компании Capital Economics. «Люди не будут отключать отопление, если начнут мёрзнуть. Поэтому мы, вероятнее всего, будем наблюдать устойчивый спрос, связанный с отоплением», — пояснила она.

Метеорологическая служба Великобритании публикует свои прогнозы в основном для населения страны. Однако оценки этого метеобюро, история которого насчитывает уже 168 лет, имеют значение и для всего Европейского континента в целом, особенно учитывая его опыт в моделировании Североатлантического колебания — крайне важного фактора, оказывающего влияние на прогнозирование погоды по всей Европе, говорится в статье.

Кроме того, в это время года некоторые из погодных тенденций, которые могут всерьёз повлиять на то, насколько суровой и холодной будет зима, уже начинают проявляться более чётко, без больших колебаний. И это упрощает прогнозирование долгосрочных сценариев на весь сезон, поясняет The Wall Street Journal.

Между тем цены на газ пока продолжают снижаться на фоне информации о больших запасах топлива, которые Европа успела запасти накануне. Ориентировочные оптовые цены на газ в Нидерландах уже упали на 9% — примерно до €127 евро (что эквивалентно $126) за мегаватт-час. В то время как цены за обогрев в Великобритании упали на 7% — до £3,14 ($3,62).

Фьючерсные контракты предполагают, что газ станет дороже, когда температура зимой упадёт, однако цены вряд ли вернутся к максимумам, зафиксированным в августе этого года, в том числе благодаря относительно тёплой осени, пишет The Wall Street Journal. Согласно прогнозам экспертов компании Capital Economics, европейские эталонные цены на энергию к концу года составят около €150 за МВтч — и это значительно ниже максимумов, наблюдавшихся в конце августа, когда они достигали €350 евро за МВтч.

Кризис на топливных рынках, который обострился после ввода санкций против России и резкого сокращения поставок российских энергоресурсов в Европу, спровоцировал настоящую борьбу правительств и коммунальных служб за использование газа из других источников, а также массовые призывы к жителям и предприятиям экономить топливо и электроэнергию. В результате компании по всему континенту в последние месяцы начали массово останавливать производство на фоне сверхвысоких цен и призывов экономить газ.

На европейских газовых рынках в настоящий период наблюдается значительное сокращение спроса со стороны промышленности. При этом производство металлов, удобрений и других ключевых отраслей продолжает сокращаться на фоне проблем, связанных с сокращением поставок энергоресурсов из России и скачков цен, отмечают эксперты. Европейские страны также начали поспешно закупать сжиженный природный газ, который поставляют США и Катар, поясняется в статье.

Все эти тенденции привели к увеличению запасов в газохранилищах Европы, а у европейского побережья скопилась очередь из танкеров, перевозящих СПГ. В результате такого перенасыщения европейского рынка цены на газ резко упали, если сравнивать с летними показателями, пишет The Wall Street Journal.

Хватит ли Европе уже запасённого природного газа и других энергоресурсов для того, чтобы пережить зиму, будет также зависеть и от того, насколько холодно и ветрено будет в этот период, отмечается в статье. Европейские власти пока надеются на мягкую зиму с большим количеством осадков и сильными ветрами, которые помогли бы увеличить производство энергии с использованием ветряков.

Тем не менее, по мнению аналитиков, при отсутствии ветра и осадков, а особенно если погода в целом будет более холодной, спрос на газ и цены на него начнут вновь расти. Особенно учитывая, что возобновляемые источники энергии могут быть не так легко доступны для каждого европейского потребителя, заключает The Wall Street Journal.

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