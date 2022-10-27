CNA: озабоченность и беспокойство — европейцы в ожидании тёмной и суровой зимы

Власти стран — участниц Евросоюза пытаются бороться с энергетическим кризисом и недовольством населения, столкнувшегося с ростом стоимости жизни, сообщает телеканал CNA. С резким сокращением объёма поставок российского газа серьёзно пострадал общеевропейский рынок энергоносителей, поэтому нынешний кризис коснётся всех стран региона, подчёркивается в сюжете.

В преддверии зимы в северном полушарии Европейский союз ищет способы выхода из энергетического кризиса. В то же время ЕС желает снизить зависимость от импорта энергоносителей из России и справиться с растущим беспокойством населения на фоне стремительного повышения цен на коммунальные услуги. Росс Каллен с репортажем по этой теме.

Орли Рибэ — хозяйка и работница пекарни, расположенной на углу улицы в северной части Парижа. Она очень увлечена своей работой и рада возможности делать свежий, вкусный хлеб и выпечку. Но в последние месяцы она чувствует давление роста стоимости жизни.

ОРЛИ РИБЭ, предпринимательница: Думаю, все обеспокоены тем, что цены растут, и я, естественно, переживаю за свой бизнес и его доходность. Но я также чувствую это со стороны моих клиентов, поскольку теперь они могут купить меньше, и от команды моих сотрудников, ведь им тоже нужны деньги, чтобы обеспечивать свою жизнь. Озабоченность, беспокойство за всех вокруг — всё это чувствуется каждый день.

Орли говорит, что с лета цены на электричество выросли на 10 процентов. Она опасается, что с повышением суммы по счетам за коммунальные услуги цена на французский национальный продукт — багет — также может возрасти.

ОРЛИ РИБЭ: Конечно, это может произойти. Если цены на пшеничную муку и масло будут оставаться высокими, я вынуждена буду повысить цены. Я не могу работать, не зарабатывая денег.

Другой «национальный продукт» Франции — это гражданские акции на улицах. В последние недели митинговали тысячи людей, призывая к более широким мерам поддержки населения. UFC Que Chosir — это французская организация, фокусирующая внимание на правах потребителей. Люсиль Бюиссон — глава отдела по вопросам энергетики. Она говорит, что в силу интернационального характера энергетического кризиса растущие цены в одной стране могут отразиться на потребителях в другой.

ЛЮСИЛЬ БЮИССОН, глава отдела по вопросам энергетики в UFC Que Chosir: Во Франции мы «защищены» благодаря нашей атомной энергии, мы энергетически независимы. Но с учётом того, что наша энергетика, как и у других европейских стран, существует в рамках рыночной экономики, мы пострадаем от (роста. — ИноТВ) цен, связанного с энергетической напряжённостью в других государствах, на общеевропейском рынке.

В преддверии наиболее холодного времени года Франция завершила процесс закачки газа в хранилища. Но она вынуждена была запустить законсервированную угольную электростанцию, чтобы нарастить производительность. Президент Франции заявил о конце периода изобилия, а правительство запустило план «энергетической трезвости», призвав население сократить потребление: например, путём отключения воды и света, где это возможно, а также убавив отопление. Энергетический кризис сказывается на всей Европе. Германия наиболее сильно пострадала от сокращения поставок, пытаясь при этом снизить зависимость от российских энергоносителей. Правительство ФРГ вынуждено было подписать с Францией соглашение о поставках Парижу электричества, если тот поможет Германии с поставками газа. Радикальные шаги были приняты и во внутренней политике — Берлин обнародовал беспрецедентный по своим масштабам зимний комплекс мер по сокращению расходов, сообщила эксперт по вопросам энергетики.

АННАБЕЛЛЬ ЛИВЕ, аналитик по энергетическим вопросам в Foundation for Strategic Research: Он (комплекс мер. — ИноТВ) просто гигантский, но это соответствует уровню кризиса, затронувшего Германию. В отличие от, например, Франции, Германия была крайне сильно зависима от газа, в частности российского, и энергетический кризис в два раза сильнее повлиял на неё. Далее последует своего рода «двойной шок»: непосредственно жёсткий энергетический шок перерастёт в промышленный.

Пока правительства ищут пути борьбы с энергетическим кризисом в период традиционно более высокого уровня потребления (энергии. — ИноТВ), европейцам нужно готовиться к вероятно более тёмной, холодной и суровой зиме. Росс Каллен, телеканал CNА, Париж.

Дата выхода в эфир 26 октября 2022 года.