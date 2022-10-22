GT: Китай наращивает запасы энергоресурсов для стабильного производства в зимний сезон

Хотя глобальный кризис энергоснабжения с приближением зимы усугубляется, Китаю удалось стабилизировать цены на внутреннем рынке и нарастить запасы за счёт увеличения внутреннего производства и диверсификации импорта. Это очень важно для обеспечения экономической стабильности и бесперебойного производства на территории одного из крупнейших мировых производителей самых различных товаров, пишет Global Times.

Власти Китая прилагают все усилия, чтобы обеспечить необходимые запасы энергоносителей, а также бесперебойные поставки для удовлетворения растущего спроса на рынке энергоресурсов в предстоящий зимний сезон, сообщает Global Times. А учитывая, что на природный газ приходится лишь около 9% от всего энергопотребления Китая, другие источники, такие как уголь, по-прежнему играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности, поясняют эксперты.



В то время как глобальный кризис энергоснабжения с приближением зимы лишь усугубляется и ситуация на мировых топливных рынках становится всё более нестабильной, правительству Китая удалось стабилизировать цены и увеличить запасы за счёт увеличения внутреннего производства и диверсификации импорта. Это является важным шагом для обеспечения экономической стабильности и бесперебойного производства в одном из крупнейших в мире глобальных производственных центров, который также является активным потребителем энергии, подчёркивается в статье.



Крупнейшие китайские энергетические компании откликнулись на призывы правительства помочь обеспечить безопасность энергоснабжения и активизировали разведку новых запасов энергоресурсов на суше и на море, а также разработку уже известных месторождений нефти и газа, сообщает Global Times.



Как заявили представители компании China National Offshore Oil Corp., которая является крупнейшим в Китае производителем нефти и газа из морских месторождений, в течение предстоящей зимы и весны следующего года они планируют обеспечить поставки около 10 млрд кубометров природного газа.



На нефтегазовом месторождении Чанцин, принадлежащем компании PetroChina — крупнейшему в Китае разработчику природного газа, чья годовая добыча составляет примерно четверть от общего объёма по стране, количество ежедневно добываемого газа также было увеличено на 10 млн кубометров, говорится в статье.



При этом цены на природный газ на мировых рынках продолжают расти на фоне затянувшегося конфликта на Украине, а также после серии утечек на газопроводе «Северный поток». Многие европейские страны пытаются максимально нарастить запасы топлива до наступления зимних холодов, отмечается в статье.



Однако эксперты прогнозируют, что энергопотребление в Китае останется в основном на уровне прошлого года, несмотря на все глобальные скачки цен на энергоносители. По их мнению, усилия правительства Китая по расширению внутреннего производства газа, на долю которого сейчас приходится основная часть рыночных поставок, являются очень важной мерой для обеспечения стабильных поставок и сдерживания роста цен.



«Беспрецедентные мировые цены на нефть и газ повлияли на китайский рынок, но лишь незначительно, благодаря государственной политике по стабилизации цен и поставок», — заявил в интервью Global Times Линь Боцян, директор Китайского центра исследований экономики энергетического сектора в Сямэньском университете.



На данный момент внутренние производители природного газа обеспечивают около 55% рыночного спроса в стране, причём эти поставки наращивают каждый год, чтобы удовлетворить растущий спрос, посянил Линь. По его словам, имеющиеся ресурсы природного газа в основном достаточны, однако нынешняя доля импорта не сможет резко сократиться, так как одного лишь внутреннего производства пока недостаточно для полного удовлетворения рыночного спроса в стране.



По данным Национального бюро статистики Китая, с января по август этого года в стране было добыто 143,7 млрд кубометров природного газа, что на 5,5% больше, чем в прошлом году. Согласно прогнозам, общая добыча природного газа в Китае в этом году вырастет до 220 млрд кубометров, что примерно на 10 млрд кубометров больше, чем в прошлом году, сообщается в статье.



Но учитывая, что на природный газ в целом приходится лишь около 9% от совокупного энергопотребления Китая, другие источники, включая уголь, по-прежнему играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны. Китай расширяет производство угля и диверсифицирует импорт из соседних стран, таких как Монголия, пишет Global Times.



За первые восемь месяцев этого года добыча угля в Китае увеличилась на 2,93 млрд тонн, что на 11% больше, чем было в прошлом году. Общие запасы угля в Китае составляют около 143,197 млрд тонн, и по этому показателю он занимает четвёртое место в мире после США, России и Австралии, отмечается в статье.