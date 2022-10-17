Bloomberg: Китай приостановил продажу СПГ в Европу из-за потенциального дефицита

Пекин приказал крупным компаниям прекратить поставки сжиженного природного газа для европейских потребителей, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По мнению издания, эта инициатива китайских властей, призванная обеспечить грядущий отопительный сезон, может усугубить энергетический кризис в странах ЕС.

Китайские власти запретили государственным компаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе и Азии. Таким образом Пекин собирается обеспечить зимний отопительный сезон в собственной стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган КНР, приказала компаниям PetroChina, Sinopec и CNOOC «оставить зимние грузы для внутреннего использования». Хотя перепродажа топлива принесла некоторое облегчение европейским потребителям, быстрое пополнение запасов и рекордно высокие расходы на доставку снизили привлекательность этой схемы, утверждают собеседники издания.

Перепродажи ознаменовали резкий поворот для Китая, который в прошлом году обогнал Японию и стал крупнейшим в мире импортёром СПГ на фоне увеличения закупок на спотовом рынке. Но прогнозы относительно небольшого дефицита газа, вероятно, подстегнули действия Пекина, который обязался добиться отопления домов грядущей зимой, рассуждает Bloomberg.

Кроме того, по мнению издания, энергетические компании внимательно следят за XX съездом Коммунистической партии Китая. Накануне её председатель Си Цзиньпин напомнил о важности энергетической безопасности и повторил, что страна должна переходить к «зелёной» экономике осторожно, чтобы избежать рисков перебоев с поставками.

Между тем цены на газ в Европе упали почти на 60% по сравнению с августовским максимумом. Но они по-прежнему остаются на рекордном уровне, поскольку регион стремится избегать поставок из России с началом украинского конфликта, отмечает издание.

Наплыв СПГ в Европу приводит к понижению спотовых цен на топливо в регионе. Поэтому некоторые поставщики вынуждены рассматривать возможность перенаправления газа обратно в Азию, где рынок выглядит более привлекательным.

Китай имеет крупные контракты на закупку СПГ с такими экспортёрами, как США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны. Однако новая инициатива Пекина может привести к сокращению поставок в ЕС и усугубить энергетический кризис в регионе в случае холодной зимы, подчёркивает Bloomberg.